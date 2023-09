Se despide por sorpresa de El Chiringuito con lágrimas y para siempre

Ya está en marcha la temporada y ya están en marcha todos los programas deportivos que la cubren, en busca de las exclusivas y de las mejores imágenes o discusiones entre tertulianos. Vuelven los programas deportivos de televisión y de radio con nuevos colaboradores, más ganas, pero también con algunas despedidas de profesionales que buscan nuevos destinos. Eso ha sucedido en El Chiringuito, donde uno de las caras más habituales ha anunciado que dejaba el programa. Sin poder contener la emoción, con lágrimas en los ojos ha dicho adiós. Darío Montero se marcha y lo ha hecho tras abrazarse con Josep Pedrerol.

"Termina una etapa maravillosa en @elchiringuitotv de mucho aprendizaje vital.GRACIAS @jpedrerol ,de corazón,por todo lo que me has ayudado,a todo el EQUIPAZO con el que he tenido la suerte de trabajar y a todas las personas que he ido encontrando en este tremendo camino.GRACIAS", decía en Twitter después de anunciar su adiós en el programa.

Aunque no ha anunciado dónde va a trabajar a partir de ahora, sus compañeros del programa han estado muy cariñosos en su adiós. "Es mi último programa, he tomado esta decisión, ya lo hemos hablado, ha sido una semana difícil, pero no más que ahora mismo. Me voy agradecido, sobre todo a la gente que nos ve", ha asegurado en su emotivo adiós. "A veces no he estado a la altura y te pido perdón, pero ha sido un honor y te doy las gracias, sobre todo en lo personal", le ha dicho a Pedrerol. "Muchísimas gracias por todo". "Te irá muy bien, la experiencia va a ser buena, has estado a la altura siempre, has aportado frescura y compañerismo. Te queremos mucho, esta es tu casa".