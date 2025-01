La perla de LaLiga que también da la patada a España para jugar con otro país

¿Qué esta pasando con España? desde que se conociera la decisión de Brahim Díaz de jugar con Marruecos se han sucedido los nombre de futbolistas que dan calabazas a "La Roja". Junior Firpo -ex del Betis y del Barcelona, ahora en las filas del Leeds- se decantaba por jugar con República Dominicana. Mismo camino emprendía el catalán del Real Madrid Castilla Edgar Pujol, que había sido internacional español hasta la sub-19 y renunció a España para ir a los Juegos Olímpicos representando a República Dominicana.

Pero si hubo un futbolista que acaparó titulares por esta misma decisión, ese fue Alejandro Garnacho. Su calidad no solo llamó la atención en la Premier, con su potencia y velocidad meteórica en el Manchester United, sino también de la selección selección Argentina que, a pesar de no llevarlo al Mundial de Qatar, puso en marcha un plan para que el futbolista no pudiera ser tentado por España. Y es que el futbolista, aunque nació en Madrid optó finalmente por Argentina. El 12 de septiembre de 2023 es una fecha marcada con números de oro en el calendario deportivo y vital de Alejandro Garnacho. El extremo de 20 años debutó de forma oficial en la selección argentina en la histórica goleada 3-0 ante Bolivia, por la segunda fecha de las Eliminatoria y ya no podrá jugar para ningún otro combinado nacional.

Ahora, otra perla del futbol español se suma al club de los europibes -del que también forma parte Nico Paz- y renuncia a España para jugar con la albiceleste.

La joya del Mallorca

Se trata de Alex Woiski, delantero del Mallorca. A sus 18 años (cumple 19 en marzo), ya mostró su talento en el torneo de COTIF con la Sub 20, y ahora el director técnico Diego Placente lo ha incluido entre los convocados para el torneo sudamericano que otorgará cuatro plazas para el Mundial de la categoría y se disputa a partir del 23 de enero en Chile.

Nacido el 17 de marzo de 2006 en Palma de Mallorca, Alex es hijo de Ronnie Woiski, un representante de futbolistas español, y Laura Pioletti, una argentina oriunda de Mar del Plata.

También tiene tiene la ciudadanía estadounidense por su padre y la italiana por su madre pero siempre se sintió argentino. Por eso, fue un orgullo familiar que fuera convocado para jugar en el L'Alcúdia con la Albiceleste a mediados de 2024.

"No hubo ninguna duda en cuanto a la Selección. Ninguna", afirma su madre. "Argentina siempre se vio como lo más importante que te podía pasar a nivel deportivo. Se vivía como una fantasía. Siempre se fantaseaba con lo más importante, y siempre era Argentina. La verdad, estábamos muy sorprendidos cuando fue la primera convocatoria. Nos dejó entre emocionados y súper sorprendidos. No sabíamos ni que lo estaban siguiendo desde Argentina. Fue una sorpresa muy grata", añadió.

Más allá de la distancia y de que se crio en España, su madre le inculcó pasiones y costumbres argentinas: toma mate, con su abuelo Moisés canta tango, es "enfermo" de los alfajores de dulce de leche, las tortitas negras y las milanesas.

Seguidor de River, su mayores ídolos son Leo Messi y Julián Álvarez. El delantero finaliza contrato el 30 de Junio y se lo rifan diferentes equipos de Europa pero, España, ya no es una opción.