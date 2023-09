Podemos frena el sueño del Real Zaragoza: el nuevo estadio queda en el aire

El Real Zaragoza y su afición se encuentran sumidos en la frustración después de que el club confirmara su renuncia al concurso convocado por el Ayuntamiento de la ciudad para la construcción y financiación de su tan ansiado nuevo estadio. Este proyecto, que había generado enormes expectativas entre los seguidores zaragocistas, se ve ahora paralizado debido a la "inseguridad jurídica" que rodea la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, la cual ha sido contraria a los pliegos de esta obra.

En un comunicado oficial, el Real Zaragoza expresó su intención inicial de presentarse al concurso, pero lamentó la situación de inestabilidad legal creada por el recurso presentado por el Grupo Municipal de Podemos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que culminó en la anulación del pliego de condiciones.

Ni siquiera las medidas cautelares adoptadas posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que inicialmente avalaban el procedimiento, pudieron salvar este obstáculo insalvable para obtener financiación externa. El club ha destacado que la incertidumbre y las dudas jurídicas generadas en los mercados han truncado las negociaciones con fuentes de financiación externa.

El Real Zaragoza, sin embargo, reafirmó su compromiso con la ciudad, el equipo y la afición para lograr un nuevo estadio. Puso a disposición del Ayuntamiento el Anteproyecto y otros proyectos encargados a la consultora IDOM y el arquitecto César Azcárate, programados para finalizarse en julio de 2024. Estos proyectos forman parte de la candidatura de la ciudad para acoger el Mundial de Fútbol de 2030, una meta que el club aún aspira a alcanzar.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, lamentó la situación y aseguró que la izquierda había logrado paralizar un proyecto que, según ella, no costaba dinero a los zaragozanos. No obstante, Chueca se comprometió a trabajar para avanzar en la construcción del nuevo estadio, considerándolo una necesidad para la ciudad. Subrayó la importancia de mantener los plazos para no perder la oportunidad de ser subsede en el Mundial de Fútbol 2030 y expresó su intención de colaborar con todas las entidades y grupos políticos en busca de un mayor consenso en este proyecto crucial para la ciudad de Zaragoza.