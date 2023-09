Un dirigente de Podemos se ríe de las tradiciones religiosas andaluzas

El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, se ha reído en las redes sociales de una procesión en el municipio sevillano de Cantillana, con un mensaje despectivo: "España, 2023", acompañado del vídeo de una salida procesional de una virgen.

La respuesta más contundente la ha obtenido del diputado andaluz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha señalado que "mejor voy a ir yo a tu pueblo a cachondearme de ti, clasista". García, portavoz de la formación que fundó Teresa Rodríguez -y que le ha dado un 'me gusta´a la publicación de su compañero- ha señalado que "puede no gustarte, no entenderlo o entender que esto no representa a Andalucía y que nuestra identidad es muchísimo más. Y debemos (l@s de aquí, más bien reírnos de nosotros mismos". El comentario lo ha cerrado con "lo que jode es que siempre el cachondeo sea de arriba hacia abajo y del norte hacia el sur".

Adelante Andalucía se define como una organización andalucista de izquierdas que se define como "una herramienta para transformar Andalucía en favor de la mayoría social andaluza para defender sus intereses, acompañar sus reivindicaciones y luchar por sus sueños, que son también los nuestros".

Precisamente, esta semana el Tribunal Constitucional (TC) ha concluido por unanimidad que el Parlamento andaluz vulneró los derechos de los nueve diputados expulsados en noviembre de 2020 del grupo parlamentario entonces denominado Adelante Andalucía, con la que fuera su presidenta, Teresa Rodríguez, a la cabeza, que desde entonces quedaron como diputados no adscritos.

El recurso se dirigía contra los acuerdos adoptados por la Mesa del Parlamento andaluz los días 18 y 25 de noviembre de 2020, por los que tomó conocimiento de la expulsión de Rodríguez y otros ocho diputados de Adelante Andalucía --afines a ella-- que compartían grupo con Podemos e IU en la cámara regional al inicio de la pasada legislatura.