El polémico “gol anulado” al Bayern ante el Real Madrid que indigna al equipo alemán: “Ha sido una vergüenza”

El partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid tuvo varias decisiones determinantes del árbitro, el polaco Szymon Marciniak. Después del tanto de Davies, del 0-1, no tardó el Real Madrid en conseguir el 1-1, que en principio el colegiado había dado por bueno, pero desde el VAR, donde estaba su compatriota Tomasz Kwiatkowski, le avisaron de que fuera a revisar lo que había sucedido. Tras verlo en la pantalla, anuló el tanto por una falta de Nacho a Kimmich. El defensa español agarra por el cuello a su rival y le empuja.

Después marcaría Joselu el 1-1, esta vez sí, tras el error de Neuer, que estaba siendo el mejor del encuentro, el salvador; y también el 2-1 con suspense, porque este en un principio lo anularon y después, en la revisión, se comprobó que la posición de Rüdiger, el asistente, era legal.

Pero la gran polémica estaba por llegar, y fue en el otro lado del campo. El balón largo del Bayern lo gana Müller, y le llega a De Ligt, que remata. Pero antes se había oído el pitido del colegiado.

Se consideró que en el primer pase los jugadores alemanes estaban en fuera de juego. Al pitar antes del remate, no se puede hablar de gol anulado y no puede intervenir el VAR porque la acción ya está señalada y no se trata ni de un gol, ni de un penalti, ni de una expulsión ni confundir la identidad del amonestado, los cuatro supuestos en los que se usa la tecnología. Tampoco entra el fuera de juego automático para saber si la posición estaba adelantada o no.

De Ligt, el protagonista de la acción, no podía creerlo, según declaró en Movistar+. “Todos sabemos las reglas, si no está claro el fuera de juego tienes que dejar jugar. Ha sido una vergüenza. En el gol de Joselu es una acción ajustada, deja seguir hasta que acaba y pita el fuera de juego. ¿Por qué no con nosotros? Es increíble”, afirmó el central.

También Tuchel, el entrenador del Bayern, comentó la acción:

“Los árbitros tienen su efecto”, dijo como explicación de una nueva remontada del Real Madrid, además de mostrarse orgulloso de sus futbolistas.