La prensa catalana calienta las semis de Champions: ¡Un clamor contra los árbitros del Inter-Barca!

El partido de semifinales de las Champions viene calentito tenor de lo que se puede leer en la prensa catalana que ha puesto el grito en el cielo por la designación arbitral para el Inter-Barça.

Mucho se ha hablado del doble toque en el penalti de Julián Álvarez en la eliminatoria de octavos de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero la UEFA sigue demostrando que apoya lo sucedido y la anulación de ese gol, que podría haber cambiado al equipo clasificado. Primero, explicó la jugada en un vídeo y ahora ha dado al árbitro protagonista, el polaco Szymon Marciniak, la vuelta de semifinales entre el Inter y el Barcelona, que se disputa mañana en el Giuseppe Meazza tras el apasionante 3-3 de la ida.

Marciniak tiene 44 años y lleva once temporadas dirigiendo partidos de la Champions. Al Barcelona lo ha dirigido en cinco ocasiones, y el balance no es nada positivo, pues sólo ha ganado un partido, ha empatado dos y ha perdido otros dos. Dos de esos encuentro fueron preciosamente contra el Inter de Milán. El primero de ellos el 6 de noviembre de 2018 en Italia, en la fase de grupos de la Liga de Campeones, con empate (1-1), y el segundo también en la fase de grupos el 12 de octubre de 2022, en el Camp Nou, con empate (3-3).

Mal recuerdo en el barcelonismo

Pero por si fuera poco con un colegiado al que tachan de "madridista", la designación de los neerlandeses Dennis Higler y Pol van Boekel en el VAR ha llevado a más de uno a poner el grito en el cielo.

Y es que Van Boekel no trae buenos recuerdos para los culés. Este último nombre aún es recordado en Can Barça tras sus polémicas decisiones en la anterior vez que el Barcelona visitó el campo del Inter. Aquel 4 de octubre de 2022, el equipo, por entonces dirigido por Xavi Hernández, vio como Pol van Boekel no señaló una mano de Dumfries dentro del área que hubieran significado penalti, y por ende un posible 1-1 que hubiese cambiado el futuro del club catalán en aquella edición de Champions, de la que fue finalmente eliminado en fase de grupos. Por si fuera poco, en ese mismo partido, el árbitro también anuló un gol de Pedri. En este caso si fue avisado por el VAR y el árbitro esloveno, tras revisar la jugada en el monitor, decidió invalidar el gol del jugador canario.

"El fallo más grave en la historia del VAR en la Champions", titula Mundo Deportivo.

Según afirman en SER Catalunya el club prefiere mantenerse al margen del debate por la designación de ambos para el decisivo Inter-Barça de este martes. "He preguntado a ver cómo había sentado esta designación y la respuesta es: a diferencia de otros, nosotros no nos fijamos en el nombre de los árbitros".