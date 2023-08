El PSG da un paso más: elimina a Mbappé de su web y amenaza con dejarlo en la grada ante el Lorient

Kylian Mbappé sigue siendo el nombre propio del mercado de fichajes. El todavía futbolista del PSG sigue con su futuro en el aire y el culebrón parece complicarse cada día que pasa. En el club no está dispuesto a ceder y tras no aceptar el futbolista la renovación han dado un paso más al eliminarlo de su página web. En la pestaña del primer equipo de la web del conjunto parisino no hay ni rastro del '7' ni tampoco aparece entre los jugadores que protagonizan su imagen principal. Dónde antes estaba la estrella gala, ahora mismo ha quedado completamente borrada en una panorámica donde aparecen de izquierda a derecha Kang In Lee, Verratti, Neymar, Marquinhos y Lucas Hernández.

Pero los gestos del PSG no acaban ahí. El delantero no ejerció la renovación unilateral de su contrato, una cláusula que caducaba el último día del mes de julio y que lo mantenía en el club hasta 2025 y en el club ya anuncian una medida radical con el jugador: o renueva o no jugará ni un solo minuto.

No jugará ante el Lorient

Según afirma Andres Onrubia en DZAN, el PSG sentará a su jugador estrella en la grada si no renueva su contrato. El primer encuentro de la Ligue 1 será el próximo 12 de agosto, ante el Lorient en el Parque De Los Principies, un encuentro perfecto para que la afición parisina muestre su descontento con Mbappé, que ya ha trasladado por carta su voluntad de no alargar su vinculación con el club.

Sin embargo, esta medida no puede alargarse en el tiempo. Solo podrían descartarle hasta el 1 de septiembre, hasta que se busque una solución. Luego tendrá que reintegrarlo porque puede entrar el sindicato de jugadores y a Mbappé le ampara la ley a la hora de un hipotético litigio del que es todavía su equipo ahora mismo, añade la información de DZAN.

En el club tienen claro que no cederán y que o Mbappé renueva o acepta marcharse dejando una buena cantidad en las arcas del club para hacer frente a nuevos refuerzos. Al actual campeón de la Ligue 1 se le agota el tiempo, mientras que Mbappé parece no tener prisa en poner fin al culebrón.