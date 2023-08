«Preparé a Mbappé para que se convirtiese en un hombre»

Kylian Mbappé fichó por el Mónaco en 2013 con apenas 14 años procedente de la prestigiosa academia Clairefontaine. Año y medio después, el entrenador del primer equipo Leonardo Jardim dio la orden de que tenía que entrenar directamente con el equipo sub’20. Esa primera decisión del técnico venezolano supuso un antes y un después en la carrera de Kylian. «Recuerdo que estaba viendo un entrenamiento de chicos de 14-16 años y encontrar ahí a un chico llamado Kylian fue algo maravilloso. Era delgadito, pero tenía mucha potencia. Ya supe que ese jugador era diferente porque en cada jugada mejoraba la anterior. El talento ya lo tenía, pero su mente le obligaba a querer superarse. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Llamé rápidamente al entrenador del equipo sub’20 para que le subiese y comenzara a entrenar con ellos. En poco tiempo le hice un seguimiento para que ya estuviese con el primer equipo», recuerda Jardim en conversación telefónica con LA RAZÓN.

«Todo el staff del club estaba encantado con él. Pese a tener sólo 16 años ya entrenaba como un futbolista de más edad. Su primera temporada en el primer equipo fue ganando minutos de manera progresiva, mientras que en la segunda ya explotó por completó. Su segunda vuelta en aquella temporada fue increíble, especialmente en la Champions contra rivales como la Juventus y el Manchester City. A mí no me sorprendía. Los mejores clubes quisieron ficharle y prefirió seguir en Francia para continuar mejorando cerca de los suyos», asegura.

«Yo no quiero hablar si fui el entrenador más importante para Mbappé, eso no me corresponde. Le puedo decir que estoy contento de que en su día apostara por él. Mi trabajo como entrenador fue preparar a Mbappé para que se convirtiera en un hombre. Me sorprendió que en tan poco tiempo ganase más fuerza y más velocidad. Adelantó todos los plazos de su formación como juvenil y eso es muy complicado a esas edades», matiza.

«Desconozco la decisión que tomará finalmente, sólo le puedo decir que Mbappé marcará la diferencia en el club que quiera. Él tiene que tomar la decisión y ver el club que más facilidades le da para ser feliz. Esa generación fue muy buena porque también estaban Bernardo Silva y Fabinho, entre otros», zanja Jardim.