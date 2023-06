La reacción del jugador del Real Madrid tras ser insultado por su piel. "No te imaginas cuánto duele"

El Real Madrid Castilla de Raúl perdió el ascenso a Segunda contra el Eldense en un partido en el que pasó de todo, en el campo, donde los dos equipos se comportaron con fiereza y deportividad, pero también en la grada, donde se vivió, por lo menos, un episodio racista, el que recogieron las televisiones y que sufrió el jugador del Real Madrid Vinicius Tobías. Fue un niño el que se le acercó por detrás, cuando estaba haciendo un saque de banda y le insultó por el color de su piel. El jugador del Real Madrid ha reaccionado en las redes. "Lo más triste es cuando no esperamos eso de un niño. Un niño llamándome mono", escribía. "Es triste ver a los jugadores pasando por este tipo de prejuicios, no era la primera vez ni la segunda que esto pasa a diario, no te imaginas cuanto duele, esto tiene que terminar, ya cruzó el lína, los colores de piel no significan nada, todos somos iguales, queremos respeto, es lo mínimo!", ha escrito en brasileño.

Su compañero Iker Bravo le ha mandado ánimos: "Hermano... se que son momentos difíciles pero quería decirte que tienes que ser fuerte nadie se merece ser insultado pero menos por RACISMO!!!", ha escrito en un post que ha colgado también Vinicius Tobías. "Mucha fuerza hermano tanto a ti como a todos los que lo han sufrido. Te quiero mi brasileño, BAILA MUCHO @vinitoba BAILA MUCHO vinijr BAILAR MUCHO SIEMPRE BRASILEÑOS CON ALEGRIA SIEMPRE"

Es Vinicius, el jugador del primer equipo quien más ha sufrido y quien más ha peleado contra el racismo en los campos del fútbol. Lo más grave ocurrió en Mestalla. Así, el pasado 26 de mayo el juzgado número 10 de Valencia abrió una investigación por los insultos racistas que Vinicius denunció que había recibido unos días antes y citó como investigados a tres seguidores del club de Mestalla que fueron identificados por un lado por el propio jugador y por otro por el sistema de cámaras del recinto. Dos de ellos declararon la semana pasada y el tercero está previsto que lo haga el 11 de julio.

Ese mismo día justo ahora hace un mes, la jueza libró exhorto a los Juzgados de Madrid para que habilitaran los medios técnicos necesarios para que Vinicius pudiera declarar por videoconferencia en calidad de perjudicado. Ahora, el jugador brasileño ha pedido aplazar esa comparecencia y la titular debe decidir al respecto.

El propio jugador ha hecho público en las últimas horas en sus redes sociales fotos que dan a entender que se encuentra de vacaciones en Miami, donde también le sitúa otra imagen que ha compartido la cantante brasileña Anitta