Vinicius y el racismo presentes en las pruebas de acceso a la Universidad

La EBAU, o Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, es una prueba diseñada para evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes durante su etapa de bachillerato. Se trata de unas pruebas que se realizan al finalizar el último curso de esta etapa educativa y constituye un requisito indispensable para acceder a la educación superior en muchas comunidades.

Uno de los exámenes que más ha sorprendido ha tenido lugar en la comunidad de Extremadura, y es que el ''caso Vinicius'', ha estado presente en la prueba de inglés en un texto publicado hace unos meses por el periódico británico ''The Guardian'', que trata los insultos racistas que sufrió el futbolista brasileño durante el partido Mallorca - Real Madrid el pasado mes de febrero en el estadio de Son Moix.

En el primer ejercicio del examen y bajo el titular ''Vinicius Júnior radically abused by Mallorca fans during Real Madrid defeat'' aparece el texto publicado por el periódico ''The Guardian''. En este se puede leer que ''se podía escuchar a los aficionados llamando mono al futbolista de 22 años en un video publicado por Dazn en las redes sociales''. El texto también destaca que Vinicius ''había sufrido previamente insultos racistas en el Camp Nou ante el FC Barcelona, ante el Atlético de Madrid y ante el Real Valladolid.

El examen también nombra al presidente de La Liga, Javier Tebas. En el ejercicio que tiene relación con el texto, en el que había que responder tres de las cuatro preguntas, el presidente de la Liga de Futbol Profesional es protagonista en la opción ''D'', en la que los alumnos debían responder si la siguiente afirmación era falsa o verdadera: ''Javier Tebas apoyó a Vinicius en una acusación de racismo a La Liga.

El caso Vinicius

La Policía Nacional detuvo, hace unos días a tres jóvenes, de entre 18 y 21 años en Valencia por los insultos racistas a Vinicius en el partido jugado en Mestalla por el conjunto local contra el Real Madrid. A estos, se les imputa un delito de odio, según confirmó la Delegación del Gobierno en Valencia.

Unos días después, la Policía Nacional también detuvo a las cuatro personas que, presuntamente, colgaron un muñeco de un puente en Madrid con la camiseta del futbolista brasileño. Según informó la Policía Nacional, los cuatro arrestados, cuya identidad se desconoce por el momento, han sido detenidos en Madrid y están acusados de un delito de odio.