Real Madrid - Barcelona, alineaciones del Clásico

Después de la victoria del Real Madrid contra el Manchester Cityse hizo viral una imagen en las redes en la que se ve a Mendy a solas con el extremo rival, mientras el resto de jugadores están muy lejos, en el área. No hay un compañero que le haga la cobertura por si Mendy es regateado. Y no lo hay, no por dejadez, sino por absoluta confianza en las cualidades defensivas de Mendy. Se acabó la eliminatoria contra el City de Bernardo Silva, Grealihs o De Bruyne y el lateral francés no fue regateado ni una sola vez. Si Fede Valverde y Caravajal tenían que acompañarse paara evitar la profundidad del Manchester por su lado, por la zona de Mendy no hacía falta un madridista más. Con él era suficiente.

Ayer, sin embargo, Mendy no se entrenó. «Hemos recuperado bien, pero hay jugadores a los que aún les falta un día más, como Mendy», contaba Carlo Ancelotti cuando le preguntaron en la conferencia de Prensa. «Todos estarán en la convocatoria, no hemos tenido problemas de ningún tipo y mañana intentaremos meter al mejor equipo. Solo Mendy estaba cansado y hemos preferido darle un día más de descanso», sin descartarle para ocupar la banda izquierda de la defensa.

Mendy ha sido titular en doce de los últimos trece encuentros del equipo blanco y sin ninguna duda, es un seguro para Ancelotti, sobre todo cuando está centrado y se dedica a defender. Por delante de él Ancelotti sitúa a Rodrygo y a Vinicius y les permite algunas licencias defensivas. «Tiene contrato con nosotros», continuaba el entrenador.

Se habla de que puede llegar Davies y que Mendy podría marcharse este verano, un año antes de que acabe sus compromiso con el club blanco. Es un asunto a resolver, pero ahora mismo, la ausencia de Mendy supone un pequeño problema para Ancelotti que no tiene un especialista defensiva para él. Fran García hace mucho que no juega y poner a Nacho ahí significa que Militao tendría que ser titular, tras sus minutos en la prórroga en Champions. O la opción de Camavinga en ese lado, que tanto le gusta a Carlo Ancelotti.