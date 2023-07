El Real Madrid llega a Los Ángeles con novedades.

El Real Madrid ya está al completo en la concentración en Los Ángeles. Los únicos que faltaban eran Vinicius, Rodrygo, Alaba, Courtois, Rüdiger, Militao y Tchouameni. Los entrenamientos en Los Ángeles comenzarán este jueves en las instalaciones de la universidad UCLA. En total, la plantilla está confeccionada por 25 jugadores convocados. El Madrid disputará su primer amistoso de este tour el domingo 23 en el Rose Bowl de Pasadena, en el condado de Los Ángeles, contra el Milan. Algunos de los grandes atractivos será ver de nuevo a futbolistas como Brahim Díaz y Fran García. Pero también a otros como Bellingham y Arda Guler.

El conjunto blanco estará en Los Ángeles hasta el martes 25. Posteriormente, tendrán que ir a Houston para jugar ante el Manchester United el miércoles 26.Luego irán a Dallas para verse las caras ante el Barcelona el sábado 29. Por último, tendrán que ir a Orlando, donde se enfrentarán a la Juventus el miércoles dos de agosto. Uno de los asuntos pendientes radica en saber lo que pasará con el dorsal "9".

El culebrón Mbappé está en "stand by". Es decir, a la espera de nuevas noticias. Kylian Mbappé termina contrato en 2024 y el Real Madrid se mantiene a la espera de la decisión que adopte el PSG. De momento, Nasser Al-Khelaïfi ya ha manifestado que si el jugador quiere seguir esta temporada tendrá que renovar para así evitar que se marche gratis en el verano de 2024. Ahora bien, la pregunta es si finalmente el club parisino se lo venderá al conjunto blanco. Si esta primera opción no se diera, la situación sería complicada. Un traspaso este verano al Madrid parece cuanto menos complicado por el mero hecho de que el PSG no entiende algunas decisiones del atacante y, sabiendo que su deseo es el conjunto blanco, no le facilitaría su salida y daría prioridad a la Premier League. Otro de los escenarios radica en que pudiera quedar libre el próximo año y llegar gratis al Madrid. De tal manera, esto perjudicaría a un PSG que no conseguiría ni un solo euro y la palabra que Mbappé dio al club de dejar "algo de dinero" no se cumpliría.