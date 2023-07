Ramón Martínez: "Mbappé no vino a probar al Real Madrid, estaba de vacaciones"

Kylian Mbappé acapara todos los focos un verano más. El galo termina contrato en 2024 y su futuro es toda una incógnita. El Real Madrid se mantiene a la espera de la decisión que adopte el PSG. De momento, Nasser Al-Khelaïfi ya ha manifestado que si el jugador quiere seguir esta temporada tendrá que renovar para así evitar que se marche gratis en el verano de 2024. Ahora bien, la pregunta es si finalmente el club parisino se lo venderá al conjunto blanco.

La familia Mbappé -la encargada de gestionar todos los negocios del jugador- conoce perfectamente al Real Madrid desde el año 2012. Por aquel entonces el pequeño Mbappé jugaba en la prestigiosa academia Clairefontaine, donde la Federación Francesa reserva sitio a los mejores jugadores del país antes de dar el salto a clubes. “Mbappé no vino invitado a hacer ninguna prueba, sino que estuvo de vacaciones y visitó la Ciudad Deportiva”, afirma Ramón Martínez -ex responsable de ‘La Fábrica’-. En total, Mbappé estuvo cuatro días y su familia en ningún momento aceptó que fichase por el club. “Era un chico de 14 años, sus padres buscaban protegerle y preferían que siguiese en Francia”, desliza una persona del entorno del futbolista a LA RAZÓN. Poco tiempo después acabó fichando por el Mónaco donde empezó a marcar la diferencia con 17 años en el primer equipo.

Mbppé celebra uno de los dos goles que le marcó a Suráfrica AFP7 vía Europa Press AFP7 vía Europa Press

Pero más allá de la explosión de Mbappé está la anécdota de cómo fue aquella primera vez que vistió la camiseta blanca. "El chico estuvo con su madre hablando con Zidane y surgió la idea de que entrenase con los niños de su edad. Él vino de vacaciones. Le trajeron los padres como premio a conocer el Real Madrid", aclara Ramón.

En redes sociales se filtró una imagen con el supuesto once titular el que jugó Mbappé, donde también estaba Achraf. Sin embargo, esa alineación sufrió algunas modificaciones. "Yo nunca he coincidido con Mbappé en el Madrid. No recuerdo que él viniese, si no me acordaría seguro", afirma Cobo.

Cristiano Ronaldo Y kylian Mbappé Archivo larazon

"Recuerdo muy poco, fueron apenas unos días y éramos unos niños, yo estaba lesionado en ese momento de una rotura de cubito y radio y no entrenaba con el grupo en ese momento. Fue una pena", dice Javier Brea.

El único jugador que coincidió con el francés y que aún sigue es Álvaro Martín. El canterano lucha por tener sitio en el primer equipo y, quizás, vuelva a jugar con Mbappé, aunque esta vez en el Santiago Bernabéu.

La estrategia de Mbappé es clara. El jugador insiste en que tiene contrato y quiere seguir esta temporada en el club parisino. Si el PSG no actúa a tiempo, el futbolista quedaría libre en enero y podría acabar en el Madrid a coste cero. El 21 de julio también es una fecha clave porque el equipo parisino viaja a Japón para la gira veraniega. En este momento ya se podrá saber de una manera más clara la intención del PSG y el dinero que pide. A priori, la cantidad no baja de 200 millones. Una suma de dinero importante que el Madrid ya llegó a ofrecer por él hace un año encontrándose con la negativa del PSG y, posterior, renovación hasta 2025. Una fecha equivocada, puesto que solamente era hasta 2024 con la opción de un año más opcional. Un contrato a la baja que ya dejaba dudas.