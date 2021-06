De la Morena revela su tensa conversación con Ramos: “Sé valiente y da la cara...”

Fútbol

José Ramón de la Morena, director de ‘El Transistor’ de Onda Cero, ha desvelado la situación del futuro de Sergio Ramos y reveló el contenido de una tensa conversación entre ambos.

José Ramón de la Morena asegura que habló con el capitán del Real Madrid, y que desde el club le aseguraron que algunos agentes de los jugadores les habían comunicado que sus representantes estaban recibiendo llamadas de Sergio Ramos para pedirles que no aceptaran la bajada salarial del 10% porque era un porcentaje destinado a fichar a Mbappé. “Sergio Ramos se enfadó conmigo, me achaca que eso no es cierto y que no lo contrasté con él”, explica el periodista.

De la Morena cuenta que pidió al jugador que diera la cara en su programa y contara qué es mentira. Se negó, y entonces de la Morena le respondió que sería él quien lo contara. “Sergio Ramos me dijo que no dijera que era mentira y yo le dije que eso es un tema mío: no es nadie para decirme que tengo o no qué decir”, incide el periodista. “Si ahora no quieres que diga que es mentira, sospecho que es verdad”, asegura el director de El Transistor.

Ramos rechazó la oferta dos veces

Sergio Ramos, insiste el periodista, le dijo a Florentino Pérez que no aceptaba la oferta de renovación y la bajada de sueldo y el Real Madrid hizo público que le ofrecía un año más de contrato a Ramos con un 10% menos de su salario.

“Sergio Ramos le dijo a Florentino Pérez por dos veces que no aceptaba la oferta de renovación por un año y un 10% menos, que obrase en consecuencia. El Real Madrid ya no cuenta con Sergio Ramos”, explica de la Morena. “Ya se lo han dicho a Ancelotti y por mucho que salga Ramos haciendo una rueda de prensa diciendo que es muy madridista y juega gratis nada cambiará”, cuenta de la Morena, que ha vuelto a Sergio Ramos a explicarse en antena.

Descolgar el teléfono

Sin embargo desde el club ha dejado caer que la única forma de que la oferta de renovación vuelva a estar vigente es que el camero de un paso al frente: “Sergio Ramos tiene que descolgar el teléfono y pedírselo personalmente a Florentino Pérez”. Un paso que incluso le estaría recomendando su entorno.

Pero mientras esa llamada no se produce, Ramos tiene un pie y medio fuera del club blanco. Hace unos días, salió a la luz que el capitán no está dispuesto a marcharse por la puerta de atrás y amenaza con morir matando. Es decir, Ramos no está dispuesto a callar y ya prepara una comparecencia pública para explicar “su verdad” al madridismo después del 30 de Junio.

El defensa del equipo blanco, según adelantó Deportes cuatro, quiere explicar qué ha pasado en los últimos meses en su negociación con Florentino Pérez para renovar su contrato con el Real Madrid y responder a todas las dudas que puedan tener los aficionados. Desde su entorno afirman, además, que no quiere hacerlo a través de un comunicado o una carta, sino dando la cara ante los medios.

De momento, a 20 días para que acabe su contrato, el culebrón continúa.