La noche loca de Piqué en una discoteca de Madrid, el champán más caro: acabó escoltado

Fútbol

Piqué nunca pasa inadvertido, aunque no sea el protagonista. El defensa del Barcelona estuvo junto a Ibai Llanos y Ronaldo Nazario retransmitiendo la final de la Copa América que la Argentina de Messi y Di María ganó a Brasil. Antes de empezar el partido, estuvieron hablando entre ellos muy relajados y con mucho humor. Ibai Llanos alucinó cuando Ronaldo aseguró que era suscriptor de su canal de Twich:

Ronaldo es suscriptor de mi canal de Twitch



yo me voy a tomar por el culo pic.twitter.com/ZokMiL4fAr — Ibai (@IbaiLlanos) July 10, 2021

Pero fue Piqué quien contó más cosas. Como estaba Siro López, le dijo que los madridistas apenas animan o pitan al rival en el Bernabéu y eso hace que él se aburra: “Las rivalidades son la salsa del fútbol... En el Bernabéu sois unos tristes... Va el Barça y no nos silbáis ¿Qué os pasa?”, le dijo. Así que prefería ir al campo del Espanyol. Le gusta que haya subido. “Yo lo quiero en Primera y mira que he tenido historias con el Espanyol; el partido que más disfruto es la visita a Cornellà”

Piqué reconoció que el año que la final de la Champions se jugaba en el Bernabéu, en 2010, pensaba armarla muy gorda, pero el Inter echó al Barcelona en semifinales: “La suerte que tuvisteis el año que nos eliminó el Inter, que la final era en el Bernabéu. Tenía una preparada”, aseguró. “Esa semifinal contra el Inter fue escandalosa, nos metieron un atraco escandaloso”.

Pero la mejor anécdota de Piqué en Madrid es con la selección, en un día libre, cuando los futbolistas fueron a una discoteca: “Hace muchos años con la selección, no sé si con Del Bosque o antes. Nos daban un día, en Las Rozas, estabas concentrado y te daban un día libre para hacer lo que quisieras”, contaba el ex futbolista. Y éramos jóvenes y dijimos ‘pues vámonos de fiesta’. Fuimos a un local y estábamos en una zona VIP. Digo al camarero ‘escúchame, ¿cómo puedo hacer para poner el himno del Barça en el local?’”, sigue Piqué acerca de lo que había preparado.

“Y entonces el tío me dice ‘coge la botella más cara que tenemos’. Una botella de champán. Estábamos todos los de la selección y no dije nada. Le dije al camarero ‘venga, esta’. Me la trae y me pone un himno del Padrino y le digo ‘devuélvela, no la quiero”” Pero la historia no acaba ahí.

’”Cuando vio que iba en serio, puso el himno del Barça. Empezaron unos silbidos... No se ha escuchado ni en el Bernabéu. Nunca en mi vida... dedos en alto... Tuvimos que salir escoltados del local. Es más, las dos canciones siguientes pusieron el ‘Hala Madrid’, se vieron obligados por la presión social. Nos tuvimos que ir escoltados”, asegura.