Los audios de Ibai Llanos, como Florentino Pérez, sobre Auronplay y El Rubius: “Un mentiroso...”

Fútbol

Ibai Llanos ha arrasado en las redes sociales con sus audios acerca de los comentarios de otros famosos youtubers y streamers como Auronplay o El Rubius.

“Auronplay este es un soberbio, con el pelo que tiene y mira los viewers que tiene, tu eres un anomaro de carretilla”, dice Ibai Llanos en una genial parodia de los audios de Florentino Pérez y sus comentarios sobre el Real Madrid. “Fuera lo que el stream no vale para nada”. Es, evidentemente, una parodia, pero Ibai Llanos sabe como nadie aprovechar el momento y descubrir de lo que se está hablando para hacerlo viral. El famoso streamer siempre ha estado muy interesado en el deporte y no ha negado que, pese a su amistad con Gerard Piqué, él es un seguidor del Real Madrid.

Esta temporada ha estado narrando partidos de LaLiga. De los audios, antes de la parodia, escribía: “Lo de los audios de Florentino es la cosa más surrrealista que he vivido en la historia de esta red social y en el fútbol en general. Cada audio que sale es una historia nueva más surrealista que la anterior. Vivimos en el show de Truman a mi no me jodas”

Luego, en la parodia sigue con El Rubius, con el que en la realidad ya tuvo alguna diferencia cuando el asunto de pagar impuestos en España o no. El Rubius aseguró que se marchaba a Andorra e Ibai Llanos presumió de pagar impuestos en España. En la parodia, Ibai asegura que El Rubius es un mentiroso, pues ni siquiera es rubio, manipulador. También tiene para Reven: “Una panda de anormales, el Reven estte un tonto de verdad, anormal, tolili”. De Werlyb, “todo el día dormido”. De su grupo asegura que es un grupo de anormales, que los cogimos porque son estúpidos, “es mejor coger gente así, lela, y hacer negocio”