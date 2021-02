La respuesta definitiva de Ibai Llanos a El Rubius por irse a Andorra: “Te quitan porque vives bien”

El Rubius se marcha a Andorra como otros youtubers y lo hacen presumiendo de que se van porque no quieren pagar impuestos. Eso ha generado una polémica notable y la respuesta de Pablo Iglesias y más gente de Podemos. Una voz discordante es Ibai Llanos, que ya habló de no marcharse a Andorra en un vídeo antiguo y ahora lo ha vuelt a hacer: “El vídeo que se viralizó es de hace un año, pero se ha vuelto a revivir. Yo dije que todo el mundo se fuera a Andorra ya”, ha asegurado en el programa de TVE de Dani Rovira. “Si a ti te quitan mucho es porque ganas mucha pasta, así que no deberías preocuparte por que te la quiten, porque vives bien. Ya otra conversación es dónde se invierte el dinero y hacia dónde van los impuestos. El que gana mucho no lo va a pasar mal a fin de mes”, ha repetido.

Eso sí no quiere dar lecciones: “¿Que luego hubo una persona a la que le pareció mal y quiso irse a Andorra, Suiza o a Los Ángeles? Pues que haga lo que quiera, pero yo personalmente estoy aquí tranquilo y lo dije en un directo: se vive muy bien en España y se come de maravilla. Esto Flo también nos lo dirá, así que si no como aquí me pongo triste. Me quedo por la comida, es lo que hay”, decía

Sabe que es un tema más que delicado: “Me abruma el tema porque la gente lo vive como partidos de fútbol. Aquí en España supongo que estamos acostumbrados a vivir las cosas así, pero hay momentos en los que me quedo un poco impactado. Se ha viralizado de forma increíble en todo el país a un nivel que hasta mi madre o mi abuela se han enterado de la movida. Estamos hablando de que ha salido en el programa de Ana Rosa Quintana, probablemente uno de los espacios más vistos del día”, decía ante la repercusión de sus palabras.

Reconoce que hay mucha polémica y que a él le han puesto como el emblema del youtuber bueno: “El único contexto que hay es que hay youtubers que deciden trasladarse a Andorra y se ha desencadenado una guerra tremenda. Pero si te vas allí, ve con todo. Yo aprecio mucho vuestro apoyo, pero aparte de que cualquier tema político siempre da un poco de pereza, no me gusta ser el mesías de nadie porque me he quedado en mi país”, acabó Ibai Llanos.