Sorpresa: Mbappé entra en la convocatoria del PSG, que mete tensión al Real Madrid

Fútbol

Leonardo, el director deportivo del PSG y la voz pública en las negociaciones fue al entrenamiento del PSG y, casualmente, delante de todas las cámaras y el mundo entero, se dio un abrazo con Kylian Mbappé. Todas las imágenes son importantes en estos momento de máxima tensión y el brasileño las está manejando ahora a su antojo porque quiere dar a entender que no hay ningún problema entre el club y el futbolista, que están todos felices.

Mbappé no lo desmiente ni hace nada que pueda molestar a su club. Ayer por la tarde publicó una foto en Instagram en la que se le ve entrenando y sonriendo con Leo Messi. Aguarda a que se decida su destino, sin perder las formas con el club que por ahora le paga y al que respeta.

El Real Madrid, que no espera un gesto de rebeldía de Mbappé, esta esperando una respuesta y el PSG dilantando el tiempo, con el objetivo, se desea desde el club blanco, de fichar a un delantero para sustituir la salida de Mbappé y seguir quedando como la entidad poderosa que firma a quien quiere. Desde el Bernabéu apremian a que se cierre ya el traspaso porque se empieza a contar ya el tiempo hacia atrás y no va a haber horas para cerrar los contratos antes del 1 de septiembre. Desde Le Parisien se aseguró que el club blanco le había dicho al PSG que ahora o nunca, que más allá del fin de semana, no habrá nada que negociar.

Pero desde Francia hacen como que no escuchan: «Mbappé no ha dicho que quiera irse del PSG», aseguró Pochettino en la conferencia de prensa previa al partido de la Liga francesa. «Kylian está entrenando muy bien como siempre. Nuestro presidente y el director deportivo ya se han comunicado sobre esta situación», insistió el entrenador argentino. Una de las claves es si va a jugar el partido de hoy, cuando debuta Leo Messi: «Insisto, está muy bien, preparando el partido», continuó el entrenador para no dar pistas.

Una de las preguntas que se hacían los periodistas era si Mbappé iba a estar en la convocatoria. Se resolvió a lo largo de la tarde: está. Es decir, que Pochettino cuenta con él para el choque. Otra cosa es que juegue. Pero el PSG sigue como si nada.