El mensaje de Ibai Llanos a Telecinco y Camacho antes del partido de Mbappé y Messi con el PSG

Fútbol

El futbolista Lionel Messi debutará con el París Saint-Germain, pese a empezar en el banquillo de suplentes para el partido contra el Reims en el modesto estadio Auguste Delaune, con capacidad para 20.000 espectadores, pero que atrae la atención de todo el mundo y que retransmite Ibai Llanos con Piqué y Telecinco.

Preparado para ver el Reims-PSG a las 20:45. La pregunta del millón: ¿Quién tendrá más audiencia? — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 29, 2021

No sólo por Messi, también Mbappé está en la mira de todos, porque puede jugar su último encuentro con el club francés antes de mañana firmar por el Real Madrid. El club blanco espera que Kylian no fuese convocado, pero lo fue. Luego esperaba que no jugase, pero lo va a hacer, porque el PSG está marcando sus tiempos. Hay una mezcla de incertidumbre y esperanza en el Real Madrid acerca de cerrar mañana el fichaje.

Mientras, Ibai busca un récord de audiencia en Twicht. Retransmite el partido a la vez que Telecinco: “No están Camacho ni Kiko, no están las estrellas”, ha asegurado el streamer