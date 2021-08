El PSG tensa más la cuerda con el Real Madrid: Mbappé titular y Messi suplente

Fútbol

El partido del PSG contra el Reims tenía que ser el encuentro en el que Messi debutaba con el equipo francés, entrenador por Pochettino. Y tiene pinta de que eso va a suceder, pero no desde el principio del encuentro. Según Le Equipe: “Lionel Messi no arrancará con el PSG el domingo por la noche en Reims. Mauricio Pochettino, el técnico parisino, prefirió no correr riesgos con su estrella argentina, que aparece por primera vez en el grupo de convocados”. Pero va a tener minutos.

Pero el partido ya no es el del debut de Messi, es el encuentro que va a jugar Mbappé, titular, pese a la oferta del Real Madrid y pese a que el martes se cierra el mercado. El PSG sigue a lo suyo, sin tomar precauciones, como si no le importase que el futbolista se pueda lesionar