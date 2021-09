“Mourinho está loco”, las confesiones más radicales de Di María

Fútbol

Di María tiene una larga carrera en el mundo del fútbol y casi toda en las grandes potencias europeas. Ahora juega junto a Messi y Mbappé en el PSG, pero pasó por el Real Madrid y el Manchester United. Puede escribir un libro con sus historias. Algunas las ha contado en una entrevista. Por ejemplo, le preguntan por Mourinho: “Un fenómeno. Está loco. Conmigo siempre fue buena gente. En el vestuario se peleaba con cualquiera, le chupaba un huevo quien fuera.”, asegura. A Mou le daba igual el nombre del futbolista. “Una vez le dijo a Cristiano que no corría, que todos corrían para él. No le importa nada”. Y era un entrenador con la ideas muy claras:”En un partido tenía cuatro amarillas y me dijo “si te sacan amarilla, te doy cuatro días libres”. Salí, metí una patada terrible que casi fue roja directa y me dio los días libres. Me fui con mi mujer a disfrutar”, ha contado.

O de Van Gaal:”Ganábamos 3-0. Hice un gol y una asistencia y al día siguiente al entrenamiento llegaba y me ponía un video de los pases que fallaba. Le decía “son tres pases, ¿qué le hago? Si no me quieres poner, no me pongas”. Así empezaron las discusiones. Yo venía jugando bien y me limpió. Me habrá puesto para descansar y así, al banco, al banco y se terminó. Muchos me decían que no le gusta que los jugadores sean más que él. Cuando yo llegúe, salía todos los días en los diarios porque venía haciendo goles y era yo, yo yo...

Es amigo de Messi “Siempre le digo enano. Al principo no, pero en cuanto tuvimos amistad se lo llamo. Creo que como él me dice Fide, yo le dijo Enano, quedó desde hace tiempo y seguirá siempre igual. Lo trato como uno más, como le gusta que lo traten”.