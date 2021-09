Camavinga: “Escapar de la guerra me hizo más fuerte”

Fútbol

Eduardo Camavinga, a sus 18 años, ya es parte del Real Madrid y el presidente, Florentino Pérez, le ha dado la bienvenida. “Creo firmemente que va a demostrar aquí su talento, fuerza y espíritu de superación. Junto a su familia ha hecho todo lo posible por alcanzar uno de los sueños de su vida. Sabe lo duro que ha sido este camino”, ha asegurado. “Se ha convertido en uno de esos jugadores deseados por varios de los clubes más grandes de Europa. Soñaba con jugar en el Bernabéu y conocíamos desde hace 2 años su enorme calidad”, ha continuado.

Florentino Pérez ha deseado que sea el comienzo de una etapa llena de triunfos. “Campeón de la Copa de Francia y el jugador más joven en debutar con Francia desde 1914. El Real Madrid es el club de las 13 Copas de Europa, el club que exige el máximo compromiso y entrega. Un escudo con el que se identifican millones de personas en todo el mundo”.

“Tus padres saben lo que es la lucha por la vida, de ellos has aprendido el sacrificio y vencer a las dificultades”, ha asegurado Florentino acerca de la huida del Congo y su vida en Argelia como refugiados y después en Francia. “Has llegado aqui por tu trabajo y el esfuerzo de una familia que ha creído en ti en todo momento”.

“Es emocionante decir que el fútbol vuelve al Bernabéu”, ha asegurado el presidente blanco antes de volver a dar la bienvenida al nuevo futbolista.

Después ha hablado Camavinga: “Estoy muy contento de estar aquí, orgulloso de defender este equipo, quiero agradecérslo al presidente del Madrid y a mi familia. Si alguien me hubiese dicho que estaría aquí no me lo creería. ¡Hala Madrid!”.

“Cuando supe que iba a jugar en el Real Madrid me sentí muy feliz, he estado pensando en la familia, en todos los problemas que hemos tenido y estoy feliz de estar con ellos. Es un sueño que tenía desde pequeño, y jugar con grandes jugadores”, ha dicho el futbolista en la conferencia de Prensa. “He tenido que escapar de la guerra, eso me ha hecho más fuerte, pero mi familia me ha ayudado mucho y yo juego por ellos, esas dificultades me han hecho más fuerte”

“Vengo a aprender y luego tengo que demostrar al entrenador que estoy preparado”, ha asegurado. Ha explicado que le gusta jugar delante de la defensa, pero que también puede adaptarse a todos los estilos de juego y posición. “Cuando el entrenador me diga donde jugar lo haré al máximo. Quiero jugar todos los minutos que pueda. Es uno de los mejores días de mi vida, estoy muy contento de estar aquí. Soy joven tal vez necesite tiempo de adaptación o tal vez no. Me siento preparado. Tengo técnica y agresividad. Me gusta jugar en el centro del campo y quiero formar parte del grupo lo más rápido posible. Con mi familia hemos pensado en todo y ésta es la mejor manera de desarrollarse”. Ha asegurado que él está preparado para jugar ya este domingo contra el Celta en el Bernabéu