Empieza la operación renovación de Mbappé del PSG para que no se vaya al Real Madrid

Fútbol

El PSG no da por perdido a Mbappé. Al revés, espera tener tiempo para convencerle y que se quede en Paris esta temporada y también las siguientes. Va a presionar todo lo que pueda para renovarle. Ya está en ello. Ha sido Leonardo, el director deportivo del club, quien ha hablado: “El hecho de que se quedara fue la única noticia que pudo haber pasado. Nunca pensamos en hacer nada de esto sin Kylian. Conoces la historia. No estábamos contentos con el comportamiento del Real Madrid. Llegar a la última semana del periodo de traspasos, comenzar las negociaciones para uno de los mejores jugadores del mundo… No nos gustó”, ha asegurado atacando al Real Madrid, que una de las constantes en la negociación. “Pero, sinceramente, nunca pensamos que se fuera. Fuimos claros sobre la oferta que hicieron. La oferta no fue suficiente desde nuestro punto de vista. Era menos de lo que pagamos. La última oferta que dijeron nunca llegó”, asegura uno de los hombres claves del club francés y los que más se pegó públicamente con el Real Madrid para evitar que Mbappé apretara para marcharse este verano.

El PSG logró que se quedara porque el dinero no le preocupa:- Su objetivo ahora es que antes de que en hable con el Real Madrid para llegar al Bernabéu en junio, firme un nuevo contrato con el club francés: “Mbappé representa la diferencia entre lo superficial y lo profundo. Es profundo. Algo profundo, no discutes. No veo que Kylian se vaya al final de esta temporada”, dice Leonardo, demostrando que el PSG va a sacar toda la artillería. Y no es poca. “¿El objetivo de ampliarlo? Nunca cambiamos nuestro objetivo. La relación de Mbappé con el PSG es profunda. No pensamos en otra cosa. Creo que nadie ve el futuro sin él”, insiste. Y lo repitió varias veces en los medios del PSG. “No hemos pensado en proyecto sin él todavía. No lo veo irse al final de la temporada. No podemos imaginarlo”