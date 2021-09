La sorprendente frase de Ancelotti sobre la crisis del Barcelona

Fútbol

Ancelotti recupera a su primera unidad tras las exitosas rotaciones realizadas ante el Mallorca (6-1). En su buena dinámica los que no rotan son dos futbolistas decisivos en el gran inicio de curso madridista, el brasileño Vinicius, cinco goles y dos asistencias, mejorando ya sus estadísticas de toda la pasada temporada, y, cómo no, Karim Benzema.

Ancelotti no recuperará de inicio a ninguno de sus lesionados, pendiente de Toni Kroos a un paso del regreso tras la pubalgia que le apartó en el inicio de temporada. La baja de Dani Carvajal la ha solventado modificando la posición de Nacho Fernández. Ante un rival de entidad no apostó por Miguel Gutiérrez y sin Mendy ni Marcelo en el carril izquierdo, está por ver si devuelve a Nacho a la izquierda y apuesta por Lucas Vázquez de lateral diestro.

Villarreal

“Tiene mucha calidad, experiencia, buena organización, juega partidos a un nivel alto. Es un partido muy importante, nos gustaría hacernos bien. Hay que hacer todas las cosas muy bien”.

Defensa

“Tenemos que mejorar. Siempre hay que mejorar algo, focalizamos las cosas en el aspecto ofensivo. Hay que trabajar juntos y con agresividad. Pero la intensidad no se puede entrenar. Trabajamos con vídeo para que analicen las cosas que han hecho bien y las que tienen que mejorar”

Rotaciones

”No es fácil. Das descanso a un jugador y el sustituto lo hace bien, luego tienes que ponerle en el banquillo. Son detalles que tengo que pensar bien. Al final tengo que hacer un equipo competitivo y los que no han jugado tienen más posibilidades de disputar el próximo partido”.

Hazard

”Se está entrenando bien, pero si está al ciento por ciento, no le puedo garantizar que juegue todos los partidos. A nadie se lo garantizo. Doy descansos a todos. Está bien, eso es lo importante”.

Benzema

“Yo creo que por lo que está haciendo, tiene que estar en la lista de los jugadores que pueden ganar el Balón de Oro. Tiene tiempo para ganarlo, es como el vino, cuanto más viejo, mejor”.

Goles

“Los jugadores lo están haciendo bien. Tengo que ser honesto, nos hemos focalizado en el aspecto defensivo, porque tenía mejoría. El ataque lo determina la calidad de los delanteros. Estamos llenos de calidad y de creatividad”.

Asensio

“Era importante antes del partido y lo es también después. Ha mostrado la calidad antes y después”

Barcelona

“Miro los partidos, me gusta el fútbol y no estoy contento si un equipo lo pasa mal, el Barcelona o cualquier otro equipo. Hago evaluación de lo que pasa y me focalizo en mi equipo”

Courtois y Lunin

”La idea es que tenemos un joven suplente de Courtois, fuerte y de calidad y la idea es darle minutos. Merece jugar. Próximamente va a jugar”.

Fútbol moderno

“La evolución del fútbol ha sido más del aspecto táctico y técnico, el aspecto físico es más alta. Hay momentos que los equipos quieren jugar más con el balón, ahora todos quieren jugar vertical y presionar arriba. La evolución es en el aspecto físico”