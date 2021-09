Militao y Alaba, una pareja de fiar

Fútbol

En uno de los goles al Mallorca, Militao dio el primer pase a Benzema y éste, de espaldas, puso el balón a la carrera de Asensio, que hizo uno de sus goles. Para celebrarlo, Alaba se fue a por Militao y le dio una divertida y cómplice colleja, como felicitándole por lo bien que había sacado la pelota. Ambos fueron los que más pases dieron en ese encuentro. Y Alaba volvió a ser el jugador que más pases dio en el empate contra el Villarreal. El austriaco se ha convertido en el líder del equipo, el que lanza a la defensa, el primero que empieza a jugar, y también el que grita: «Fuera, fuera» para sacar a sus compañeros y que el equipo se vaya hacia arriba y, si puede, presionar al rival.

Dice Carlo Ancelotti que la defensa es la zona que más está trabajando desde que llegó este verano. Las bajas de Sergio Ramos y Varane cambiaron una zona fundamental para sostener al equipo. Aunque Militao y Nacho acabaron jugando mucho el final del curso pasado, los otros dos eran los titulares.

Ahora, con Alaba, es como empezar de cero. «Militao y Alaba lo están haciendo muy bien. Hemos jugado ocho partidos y en tres hemos mantenido la portería a cero», aseguraba ayer el entrenador italiano acerca de sus dos defensas. Cree que el Real Madrid ha recibido muchos goles, lo que, hasta ahora no ha sido grave por los tantos que ha marcado a favor. «Estamos mejorando, pero es un compromiso colectivo, no solo de la defensa. Militao y Alaba tienen que acostumbrarse a jugar juntos, pero han empezado bien», insistía el técnico sobre ambos.

Las parejas de centrales son una de las bases de los equipos porque el funcionamiento colectivo depende de su mando. El modo de situarse en el campo define cómo va a jugar el equipo. Si van arriba, el equipo presiona; si los centrales reculan, el resto del equipo tiene que echarse hacia atrás para defender en bloque y no hacer un equipo largo. Por eso, es una zona en la que se hacen muy pocas rotaciones. Son parte de la columna vertebral del equipo y se intenta tocar lo menos posible en los días decisivos.

Cuando comenzó el curso, no estaba claro quiénes iban a ser los dos centrales, pero los últimos partidos parece que dan la titularidad a Militao y Alaba, que había empezado en la banda izquierda. Nacho es ahora el lateral, pero no se rinde: «El año pasado fue muy importante para mí y ahora toca seguir peleando», decía ayer. Por lo que está jugando, puede sentirse titular: «Sólo me he perdido un partido de esta temporada. Creo que soy titular, pero ha habido muchas bajas. Veremos al final de temporada», decía ayer el canterano, antes del encuentro de hoy contra el Sheriff, el segundo choque de la Champions.

Nacho dejó muy claro que va a pelear por ser central: «Puedo jugar en diferentes posiciones pero me considero central. De lateral sé adaptarme y puedo ayudar al equipo. Estoy acostumbrado a cambiar de posición en el once, pero tanto el míster como yo sabemos que soy central».

Si Nacho se ve con posibilidades es porque la defensa titular no está definida: «Atrás hemos tenido problemas con las lesiones de Mendy, Marcelo, Carvajal y Nacho. Hemos cambiado a veces la posición, que cambia también teniendo en cuenta el aspecto táctico. A veces con un extremo como Rodrygo no necesito un lateral que empuje mucho. Esto puede haber afectado a Lucas, que no ha jugado más de extremo. Si necesito un lateral que pueda empujar, creo que Lucas, en este sentido, es el mejor». Cambia laterales, pero no va a cambiar los centrales.