“Mourinho tuvo una oferta del Real Madrid este verano”

Fútbol

Paulo Futre, mítico ex jugador del Atlético de Madrid y del Milan concedió una entrevista con el medio italiano ‘Fanpage’ con motivo del cruce en la fase de grupos de la Champions League entre el Milan y Atlético de Madrid y también quiso añadir alguna aclaración sobre las situaciones actuales de Cristiano Ronaldo tras su marcha de la Juventus al Manchester United y de José Mourinho, el portugués con mayor renombre en estos momentos en Italia.

El portugués soltó la bomba al asegurar que el destino de Mourinho podría haber sido muy diferente. “Tras fichar por la Roma tuvo una oferta del Real Madrid, pero se quedó con el proyecto de la Roma porque le encantan los retos”, aseguró. “Un desafío, como lo fue en su primer Oporto y también un poco como en el Chelsea. Solo un loco podría pretender ganar de inmediato. El proyecto de Mourinho en la Roma hay que tomarlo como un desafío”, explicó.

Carlo Ancelotti no era el número 1 de la lista de Florentino Pérez para sustituir a Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. El presidente, de hecho, quería que el francés siguiera al frente del equipo, pero una vez supo que la decisión del entrenador era irrevocable buscó un revulsivo para agitar una plantilla adormilada que había cerrado la temporada en blanco. Y ahí es donde, según Futre, emerge de nuevo la figura del técnico luso. Tras un breve período en el cual sonaron nombres como los de Joachin Löw, Antonio Conte, Raúl González y, sobre todo, Maximiliano Allegri, el Real Madrid anunció el retorno de Carlo Ancelotti, una incorporación que al principio generó ciertas dudas entre el madridismo. Pero según asegura Futre, lo que realmente deseaba el club era traer de vuelta a otro ex entrenador: el polémico José Mourinho. Lo cierto es que el que acabó entrenando al Real Madrid fue Carlo Ancelotti y no José Mourinho.

La traición a CR7

Futre también valoró la estancia de Cristiano Ronaldo en la Juventus y su polémica salida. “Es fácil culpar a Cristiano, (...) Pero son sus compañeros los que le han traicionado”, opinó. En esta línea, añadió: “En su primer año le marcó incluso un hat-trick al Atleti. Es fácil echarle la culpa, como pasó con Messi en el Barça con las eliminaciones contra la Roma y el Liverpool”.

En cuanto a sus ex equipos, Futre “barrió para casa” a la hora de hablar de João Félix y Rafael Leão: “Soy muy patriota. Ambos son grandes jugadores que tienen que encontrar continuidad”.