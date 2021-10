Ancelotti sobre Hazard: “Si un jugador quiere salir tiene que salir”

Fútbol

Ancelotti ha abierto la puerta a Hazard si el belga desea marcharse del Real Madrid en el mercado de invierno. “Nunca he forzado a un jugador a quedarse si quiere salir. En mi opinión no hay duda en esto, si quiere salir tiene que salir”, ha comentado el técnico italiano al ser preguntado por la situación de un futbolista al que Vinicius le ha ganado la partida claramente.

Antes del partido ante Osasuna, el técnico blanco fue muy claro, al considerar que el problema que tenía ahora Hazard es que “había un entrenador que en estos momentos prefería a otro jugador por delante de él”. Toda una declaración de intenciones o al menos una fórmula para tratar de motivar al mediapunta.

Entró en los últimos minutos del último choque y tampoco fue capaz de ser decisivo y darle el triunfo al Real Madrid, que busca ese gol para romper el muro de Osasuna. Ahora parece que la situación del internacional belga empieza a clarificarse, al menos en lo que se refiere a las intenciones de Ancelotti, que no tuvo reparos en reconocer que si le pide salir en enero (se habla de un posible interés del Newcastle) por él no habrá ningún problema.

Vinicius le ha ganado la partida

Mientras el belga se replantea su permanencia en el Real Madrid, Vinicius acumula once partidos consecutivos como titular y parece que así va a seguir este sábado en la visita a Elche. “No estoy abusando de él, es joven y recupera mejor que otros en el aspecto físico. El día que tenga problema o no mantenga su nivel puede ir al banquillo. Ahora estamos satisfechos y seguirá hasta que descanse o no mantenga su fútbol”, reconocía Ancelotti sobre el futbolista que más desequilibrio le aporta al equipo en el uno contra uno.

En el otro costado del ataque se va consolidando Rodrygo, un futbolista que ha convencido al nuevo técnico. “No tiene que hacer nada más que lo que ha hecho en los últimos partidos. Mucha calidad arriba y trabajo defensivo atrás. Estoy muy satisfecho con él, que siga así”.