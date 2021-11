Ancelotti desvela la posición en la que jugará Vinicius si llega Mbappé

Fútbol

Carlo Ancelotti ha asegurado en una entrevista en el “Corriere dello Sport” que el Real Madrid tiene grandes planes para el próximo mes de junio. Además del nuevo estadio se presumen grandes fichajes para el curso que viene y uno de ellos, evidentemente, es el de Mbappé, que sigue sin renovar con el PSG cuando falta poco más de un mes para que tenga libertad para negociar un nuevo contrato con otro club.

La llegada del francés, que juega por el costado izquierdo del ataque, no va a suponer un cambio de posición para Vinicius, según las palabras del técnico del Real Madrid en la previa del partido ante el Sevilla. “Creo que Vinicius tiene que jugar por la izquierda, independientemente de los compañeros que tenga en la plantilla”, aseguraba Ancelotti ante la pregunta de quién de los dos tendría que modificar su posición si acaban jugando juntos.

El italiano confía mucho en Vinicius, que sigue acumulando partidos de titular y al que el entrenador no ve cansado. “Es verdad que en el partido contra el Sheriff no estuvo a su nivel habitual. Pero no fue por cansancio, quizá el partido mismo no necesitaba algo especial de su parte”, añadía el entrenador blanco, feliz del rendimiento del brasileño en lo que va de temporada.

Ancelotti y el nuevo estadio

Respecto a los grandes planes de futuro de los que hablaba en esa entrevista en Italia, Ancelotti no quiso entrar en detalles de sus conversaciones con el presidente. “El futuro de este club siempre ha sido muy claro. Nuevo estadio, la plantilla que tenemos con muchos jóvenes de calidad... Significa que el futuro va a ser mejor. No he hablado de nombres o de reforzar la plantilla. La plantilla ya es buena, con mucha calidad. Con equilibrio entre la experiencia y la juventud”, decía el entrenador

Le preguntaron si se imaginaba la inauguración del nuevo Santiago Bernabéu con Haaland y Mbappé vestidos de blanco. “Me imagino el nuevo estadio con Ancelotti, no con Haaland o Mbappé. Lo importante es que yo esté ahí, ojalá el entrenador en el nuevo estadio sea Carlo”, bromeaba Ancelotti, que evitó la respuesta sobre si tiene preferencias por uno de los dos delanteros. “Me gustan los jugadores buenos y los dos son muy buenos”, terminó.