El megaofertón del PSG al Vinicius y la reacción del Real Madrid

Las aguas siguen revueltas en el PSG y los rumores sobre fichajes y salidas siguen siendo el día a día del club galo. Además del revuelo provocado por la posible llegada de Zinedine Zidane al banquillo parisino, la diferentes operaciones que afectarían al PSG y al Real Madrid siguen copando las páginas de los diarios deportivos galos.

Con la resaca del fichaje de Zidane que el director deportivo del PSG se esfuerza en desmentir, una megaestrella del Real Madrid vuelve a entrar en juego. El PSG está decidido a intentar un fichaje de primer nivel para la temporada 2022/23 y es que de poder perder a Kylian Mbappé a manos del Real Madrid, ahora son ellos los que podrían llevarse un jugador del Bernabéu, según insisten desde Francia.

Los medios galos vuelven se reafirman en la noticia ya adelantada hace unos días de que el jeque va muy en serio con el intento de fichar a una superestrella del Real Madrid. Esta vez, su objetivo sería un Vinicius a quien ofrecería un salario neto de 18 ‘kilos’ por temporada. Eso es seis veces más de lo que percibe actualmente, y más del doble de lo que le ofrece el Madrid para renovar.

A sus 21 años, el brasileño suma ya 8 goles en liga y 2 en la Champions, un aumento considerable en su faceta goleadora. Y este gran rendimiento está empezando a llamar la atención de otros equipos, y el más interesado en el joven futbolista blanco es el PSG. Y es que ya cuando empezaron las negociaciones por Mbappé, Leonardo, el secretario técnico del club parisino, buscaba meter en la operación al brasileño porque es un jugador muy de su agrado.

Ahora, tal y como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito, el PSG iría con todo a por Vinicius Jr, aumentándole la ficha hasta los 18 millones por temporada para convertirse en uno de los jóvenes mejor pagados del mundo del futbol.

El extremo blanco es muy amigo de Neymar y se apostaría por él para que completase el tridente ofensivo si finalmente Mbappé decidiera salir. Vini gana alrededor de 3,5 millones de euros brutos por temporada en el Real Madrid y todo parece indicar que podría acercarse o, incluso, rebasar el listón de los 10 millones brutos anuales de cara a la próxima renovación. Por eso el PSG ha lanzado su oferta millonaria que además tendría una duración de seis temporadas.

Pero el Real Madrid no se quedará con los brazos cruzados. El club blanco no está dispuesto a ceder a Vini, si no que ya trabaja para renovarlo y ponerle una cláusula que podría superar los 500 millones de euros, según adelanta todofichajes.com. Además de mejorar considerablemente su salario. La idea es cerrar el nuevo trato antes del próximo verano.