Ancelotti: “Hazard va a ser titular”

No se esconde Ancelotti a la hora de contar quién va a jugar o quién no. “Hazard va a jugar, va a ser titular y va a tener minutos. Pero no por la bajas, va a jugar porque se lo merece. No ha cambiado mentalmente, cuando puede entrenar está bien, pero no siempre se ha podido entrenar al ciento por ciento. Mañana va a hacer un buen partido”. Ha insistido en que está listo: “Está preparado. Le ha afectado que lo han hecho bien Vinicius y Benzema y Hazard no está acostumbrado a jugar en la derecha, pero tiene todo para que está segunda parte de la temporada sea buena y útil para nosotros”

Modric, que ha dado negativo, no se ha entrenado y ha tenido fiebre. “Hay que evaluar la normativa y aclarar el tema”, ha contestado el italiano acerca de si el croata puede jugar con el Real Madrid.

Ancelotti no quería que se suspendiese el choque del domingo: “Nunca nos hemos planteado aplazar el partido. Tenemos que extremar precauciones ante el virus que aún sigue”. También ha reconocido que el sorteo contra el PSG fue “lamentable”,

El entrenador ha asegurado que la lesión del croata marcó su segunda temporada en el Real Madrid, cuando se desinfló al final. “Llegamos a una semifinal de la Champions y a uno o dos puntos de ganar LaLiga”,ha recordado el entrenador

“Hemos trabajado bien y hemos tenido suerte”, ha dicho hablando de las lesiones. “La suerte ayuda. Al no empezar tan fuerte en la primera parte, nos ha ayudado en la segunda parte para estar bien físicamente. Recuperamos bien y evaluamos el cansancio de los jugadores. Hasta ahora nos ha salido bien”.

“No tenemos que cambiar nuestra identidad”, ha dicho acerca del choque contra el Cádiz. “Si hay que defender bajo, vamos a defender bajo, no vamos a cambiar lo que nos ha salido bien en los últimos partidos. Hemos defendido bien y hemos mejorado mucho en el aspecto defensivo. Es lo que ha mejorada más en este aspecto de la plantilla”.

“El Barcelona no es ahora un rival directo, pero tiene calidad para luchar hasta el final. Si yo fuese el entrenador del Barcelona diría también que podemos luchar hasta el final”

Ha asegurado que su hijo Davide “está bien, ya lo ha tenido y está vacunado, hay que convivir con esto y hay que seguir”, acerca del coronoavirus.