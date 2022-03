El PSG, muy sincero con el futuro de Sergio Ramos: “No tenemos miedo de admitir errores”

El PSG afronta, como el Real Madrid, el partido decisivo de la temporada. Todo el proyecto, construido a golpe de talonario, depende del resultado del partido del próximo miércoles: “El objetivo de ganarlo está ahí. Nunca lo hemos ocultado. Pero, en once años, hemos construido algo sólido. Es muy difícil ser tan constante”, ha asegurado Leonardo, su director deportivo, y el hombre que toma decisiones, en una entrevista en Le Equipe. Leonardo habla de todo, por ejemplo de Mbappé: “Tenemos posibilidades de renovarle. Mientras no haya una firma, lo intentaremos todo, haremos todo lo posible para retenerlo. No creo que juzgue por el resultado contra el Real Madrid”, asegura. Reconoce que está por encima de Messi “Es una realidad. Kylian es el mejor jugador del mundo en la actualidad. Messi siempre ha estado a este nivel, y para mí sigue estando a este nivel, pero es normal que llegue gente que, poco a poco cambia las cosas. No se trata de juzgar quién es mejor. Hay uno que tiene 23 años, el otro 34″.

Considera que Mbappé tiene que ser un actor principal: Depende de nosotros comprenderle y saber lo que necesita en cada momento. Cuando llegas a un equipo con quizás el mejor jugador de la historia, Neymar y él, puedes decir: ¿quién es el primero? Pero hay una armonía, un respeto entre ellos y eso también se construye””.

Además, ha hablado de Sergio Ramos. Él es el responsable del fichaje:” Cuando lo fichamos, estaba bien físicamente. Hasta hoy ha jugado cinco partidos. Desgraciadamente, no ocurrió como pensábamos. Es difícil para él, para todos”, ha admitido después de la mala temporada del ex del Real Madrid en el club francés. Llegó para ser un jugador fundamental, pero su paso por el club está pasando inadvertido por culpa de las lesiones: “Pero nuestros informes son claros. El día que digamos que no puede jugar más, quedará claro para todos. No es el caso. El hecho de no jugar le dificulta ser un líder. Esperaremos antes de sacar conclusiones, la temporada no ha terminado”, asegura Leonardo, con algo de esperanza. Aunque luego reconoce que no va bien: “Pero no tengo miedo de asumir los errores cuando los cometo. Nasser me da total confianza, me permite una verdadera autonomía y, por ello, le doy las gracias. Trabajar con este espíritu realmente da ganas. Eso es importante. Por eso también digo que el PSG es un gran club”.