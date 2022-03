El club que se ofrece a pagar la ficha de Sergio Ramos

La situación de Sergio Ramos en el PSG sigue rodeada de misterio. Poco sabemos de sus lesiones, de la causa de sus constantes recaídas o de cómo va su recuperación, pero lo que parece claro es que el camero no encuentra su sitio en el conjunto de Mauricio Pochettino.

Sergio Ramos lleva un mes sin jugar con el PSG y no se sabe cuándo podrá regresar a los terrenos de juego. El defensa español será baja casi segura, según publica ‘Le Parisien’, para la vuelta de los octavos de final de la Champions entre el Real Madrid y el equipo francés. Cinco partidos y 284 minutos en seis meses, es el pobre balance del defensa desde que fichó por el PSG el pasado verano después de 15 años en el Real Madrid. Pese a llegar como agente libre y no costar un solo euro en el traspaso, la operación por parte del club parisino no ha sido ni mucho menos la esperada y los rumores sobre su salida son constantes.

Mientras tanto, las críticas en París cada vez son más duras y todo apunta a que el central dejará el club parisino a final de temporada. Los rumores sobre el futuro del camero se han disparado en la últimas semana. El PSG está mosqueado con su situación. Sergio Ramos cobra más de 10 millones de euros netos por temporada, un sueldo astronómico si no juega ni un solo minuto. Así que el camero ya hace planes. Si hace unos días, el DiarioGol adelantaba el interés de la Real Sociedad por incorporarlo a sus filas, ahora desde Foot Mercato aseguran que un nuevo candidato se ha sumado a la puja y ha presentado una oferta al PSG para hacerse cargo de su ficha.

Contactos con el PSG

Mientras su aventura en el Paris Saint-Germain se ha convertido en una tragicomedia, un club ha mostrado una apuesta fuerte por recuperarlo. Se trata de Los Ángeles Galaxy y en París no cierran la puerta a esta opción.

Consideran que Ramos ha sido una apuesta fallida. Su presentación a bombo y platillo junto a Messi, Donnarumma, Wijnaldum y Hakimi en el inicio de temporada en el Parque de los Príncipes parece lejana y su rendimiento con la camiseta parisina totalmente insuficiente. El internacional español de 35 años sigue mostrando en redes sociales su trabajo físico para volver a los terrenos de juego pero no logra salir del parte médico del PSG semana tras semana.

¿Se puede revertir el curso de la historia con el Paris Saint-Germain? ¿Podrá Ramos volver a ser un jugador físicamente fiable? Con contrato hasta 2023 con el club galo, el defensa español es actualmente un peso muerto en la plantilla de Mauricio Pochettino pero aún conserva un aura excepcional en el mundo del fútbol. y esa es la razón por la que, pese a sus tropiezos en París, despierta un gran interés de un club en Los Ángeles Galaxy. Según el citado medio, el club de la Major League Soccer está empeñado en llevarse al jugador a los Estados Unidos, mediante un traspaso o bien una cesión asumiendo parte de la ficha del jugador.

El campeonato de la MSL comenzó este fin de semana y la ventana de fichajes abrirá sus puertas entre el 7 de julio y el 4 de agosto. Falta por saber si Sergio Ramos está dispuesto a valorar esta opción...