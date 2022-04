Las quejas de Iago Aspas por los tres penaltis a favor del Madrid: “Le ha faltado pitar otro y tirarlo el árbitro”

Iago Aspas habló después de la polémica derrota del Celta en Balaídos ante el Real Madrid (1-2), un partido en el que el árbitro, Pablo González Fuertes, señaló tres penaltis a favor del líder. Benzema transformó dos y falló uno, parado por Dituro. Suficiente para que su equipo ganara. “Los dos primeros han sido penaltitos, pero han sido, el último para mí no es. Mendy va en carrera y arrolla a nuestro defensa. Va en carrera y es él que arrolla a Kevin, que está quieto, pero pitan falta nuestra”, afirmó el capitán celeste. “Sólo le ha faltado pitar ahí uno y que lo tirara Pablo [el árbitro]”, añadió.

No opinaba lo mismo Courtois, el portero del Real Madrid, que sí puso algo de duda en la última acción. “La primera era muy clara, la segunda también, la tercera desde mi portería es más difícil de ver, pero si metes el pie y no tocas el balón...”, explicó quien salvó a su equipo en varias ocasiones. “El Celta fuera siempre es un partido muy difícil. Siempre que he jugado aquí sufro. No sé si merecemos ganar, porque en la primera parte he hecho dos paradones. Luego fueron tres penaltis justos”, insistió el portero.

Hubo otra jugada conflictiva en el encuentro: un gol anulado a Thiago Galhardo, que remata de cabeza, para Courtois, el balón va al palo y Aspas, que estaba en fuera de juego, lo protege para que Alaba no lo despeje. González Fuertes lo fue a ver al monitor y entendió con buen criterio que sí había influido en la acción. Esta es la más clara de todas las polémicas del encuentro. “Cuando remató Thiago notaba que estaba en fuera de juego. Yo no miro al defensor, ojos en la espalda no tengo. Si él mete el pie y yo toco el balón, sería gol. De eso hablaba con el árbitro”, aseguró Aspas. “Creo que hemos merecido algo más. En la primera parte hemos sido mejores. Pero yo lo que quiero es ganar”, continuó el delantero del Celta.

Por su parte, Courtois pidió a su equipo algo para lo que le espera esta semana: ni más ni menos que el Chelsea, el campeón de Europa y su verdugo el año pasado, en las semifinales de la Champions. “Nos falta un poco de intensidad a veces. El Chelsea es bueno en eso y no podemos fallar”, afirmó el portero del Real Madrid y de nuevo su futbolista más destacado.