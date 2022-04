Los radicales mensajes de Cristóbal Soria por las polémicas en el Celta-Real Madrid

Un gol de Karim Benzema y varias paradas de Courtois han sido igualados por Nolito en un Celta-Real Madrid de ocasiones para ambos equipos y polémica por varias jugadas. En la recta final del primer acto, cuando el colegiado González Fuertes, tras revisar la jugada en el VAR, anuló un gol de Thiago Galhardo al interpretar que Aspas impidió el despeje de Alaba sobre la misma línea de gol. El Madrid se adelantó gracias al penalti que transformó el delantero francés. Nolito arrolló a Militao en el área, por detrás y la jugada no ofrece muchas dudas.

El Celta protestó también una jugada al final del primer tiempo, en un remate al palo del Celta, que acabó en gol. La paró Courtois, la pelota dio en el palo y Aspas fue a rematarla mientras molestaba a Alaba para que no llegase a despejar. El balón botó y entró sin que lo tocase el delantero del Celta, que había arrancado en fuera de juego. No lo tocó, pero sí participó en la jugada. Aunque la jugada tampoco ofrece muchas dudas, ha habido muchas quejas de antimadridistas como Cristóbal Soria.

Además. ha habido dos penaltis más a favor del Real Madrid, con leves contactos en el área. El primero lo ha fallado Benzema, el segundo lo ha metido, ante las protestas del Celta.

“Todo lo que no sea retirar al Celta de Vigo del terreno de juego o irse al Juzgado de Guardia antes de que acabe el partido no me sirve de nada…!!! Que escándalo…que vergüenza…que aberración…y sobre todo…que insulto al mundo del fútbol…!!!”, ha escrito en las redes sociales.

Y luego ha seguido: “Minuto 68 y tres penaltis rigurosos e injustos pitados a favor del real de madrid y un gol anulado al Celta… Esto no sólo daña la imagen del Fútbol y de la Liga…también daña la imagen del real de madrid que no necesita de estas ayudas arbitrales para ganar esta competición…”

Que escándalo…que vergüenza…que aberración…y sobre todo…que insulto al mundo del fútbol…!!! — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) April 2, 2022