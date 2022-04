Valdano responde a Xavi: es la eterna discusión Real Madrid - Barcelona

Xavi Hernández habló en la previa del partido que va a enfrentar al Barcelona y el Eintracht, la vuelta de la los cuartos de final de la Europa League tras el 1-1 de la ida, donde los azulgrana fueron sometidos por los contragolpes alemanes. Pero algunas de las preguntas giraron alrededor de la clasificación del Real Madrid para semifinales de la Champions, tras eliminar al Chelsea; si eso obligaba al Barcelona a tener que ganar también, si eso le metía presión. “A nosotros la presión nos la pone nuestra historia, no el Real Madrid”, dijo el entrenador barcelonista. “El Barça es el club más difícil del mundo. El más exigente es el Barça. Ya lo sabemos, tenemos obligación de ganar jugando bien. La historia nos lo ha dicho, desde que vino Johan Cruyff y puso un listón: ganar jugando bien. En Madrid no he vivido y no sé mucho de su historia. Es un rival espectacular y con un tremendo gen competitivo. Pero el Barcelona es otra cosa. No tiene nada que ver. Nosotros tenemos que ganar jugando bien. Muchos equipos lo han hecho y nosotros tenemos que intentarlo”, añadió Xavi.

Fue una declaración que ha levantado polémica y el Real Madrid tuvo en un ex entrenador y ex jugador suyo, ahora comentarista en Movistar, a su gran defensor.

"Por supuesto que el @FCBarcelona_es no es el club más difícil del mundo. El más difícil del mundo es aquel que tiene la obligación de ganar siempre: y eso es el @realmadrid", Jorge Valdano. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/PHCzyqmTfg — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 13, 2022

“Por supuesto que no”, contestó Jorge Valdano. “El más difícil del mundo es aquel que tiene la obligación de ganar siempre y al que todo le resulta poco. Y ese es el Real Madrid, es así. El Real Madrid te gana una Liga y es poco, y te gana la Champions y ‘a ver el año que viene’. Y así andamos permanentemente. Te todas maneras, me parece un discurso muy inteligente para consumo interno, para el orgullo del barcelonismo, y me parece muy acertado porque sabe a quién va dirigido. Igualmente generará polémica porque hay mucha gente del otro lado que pensará como pienso yo. Daría para mucho el debate”, completó el campeón de dos Ligas y dos UEFAs como futbolista en el Bernabéu y de una Liga como entrenador.

Valdano no está de acuerdo con Xavi en lo del club más difícil del mundo, pero cuando fichó para el banquillo del Barcelona sí comparte la idea de que en el Camp Nou para triunfar dependen en parte de ser fieles a un estilo de juego. “Cada club tiene una singularidad y el Barcelona es de los pocos clubes que para remontar necesita apoyarse en una idea. Y la idea es la de Xavi. O sea que él es el hombre justo. Solo nos hace falta saber si llega en el momento justo”, afirmó el argentino en una entrevista a Efe.