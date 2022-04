La mentira de Cristina Porta con la que consiguió que la fichara Punto Pelota

Cristina Porta quedó segunda en Secret Story y desde entonces todo lo que cuenta acerca de su vida importa mucho. Además tiene bastante historias que hacer públicas, por curiosas o interesantes. ahora en su canal de ‘Mtmad’ ha contado cómo fueron sus inicios en el periodismo deportivo. Cómo convenció al presentador para que la contratara y la convirtiera en una redactora del programa. Porta fue muy astuta, como ha reconocido”“Entré en ‘Punto Pelota’ diciendo una mentirijilla en la entrevista. Dije que yo era especializada en el mundo del fútbol cuando nunca había hecho periodismo deportivo”, ha asegurado en su confesión, sin mucho arrepentimiento.“Dije que tenía muchos contactos en el mundo del fútbol, especialmente en el Real Madrid. No tenía ninguno. Y me cogieron”. Así convenció al programa que después se llamaría El Chiringuito y que es uno de lo que marca la actualidad deportiva.

“Es una etapa súper importante de mi vida que me llena mucho”, asegura. “Tuve un pique bastante heavy con Alonso Caparrós porque me dijo que tenía que salir a plató a hablar de las mujeres más guapas de los futbolistas y yo dije que no, que no iba a hacer eso porque era muy machista”, asegura acerca de cómo defendió sus principios en el programa deportivo.

Luego, tuvo un novio que jugó en el Real Madrid y que puede volver el próximo año: Borja Mayoral: “Cuando cubría el primer equipo del Madrid, me dijeron que había que hacer un reportaje a un chico que estaba despuntado en la cantera y fue mi amiga Fátima porque yo no quise hacerlo”, asegura de lo que pudo ser el primer encuentro.“Años después… Resultó ser mi ex. Podía haber sido entonces, pero no era nuestro momento”, concluye. En otros momentos ha contado cómo fue su relación: “Después de los partidos nos íbamos a cenar y después terminábamos viendo otra vez el partido. Si jugaba mal, se lo decía”, decía. “A veces me enfadaba con él porque no paraba de jugar a la consola. Una vez incluso me fui de casa llorando porque me sentía ignorada. Él trato de retenerme y me escondió los zapatos”.

Porta, cuya relación y ruptura con Onestini ha dado para muchos minutos de televisión y redes sociales, asegura que ahora no está con nadie, pero sí que tiene muchos pretendientes, algunos bastante conocidos, que ha decidido no revelar, porque “la gente alucinaría”.