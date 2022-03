Cristina Porta y Luca Onestini rompen su relación

Hace unas semanas veíamos a Cristina Porta y Luca Onestini en el debate de ‘Secret Story’ y su actitud hacía saltar todas las alarmas sobre una posible crisis sentimental, ya que ni se miraban en plató. Minutos más tarde, la exconcursante de realities aseguraba que había tenido una discusión con su pareja y que no estaban en su mejor momento... lo que terminó de confirmar lo que muchos pensaban.

Alimentando estos rumores de crisis, este sábado Luca acudió con su hermano Gianmarco al teatro, pero ni rastro de Cristina Porta. Aunque fue el propio protagonista el que se encargó de zanjar los rumores de esta presunta crisis asegurando que estaba “muy contento” junto a la presentadora y que, incluso, se planteaba quedarse a vivir en Madrid por amor.

Pero tan solo tres días después, el mismo ex concursante de ‘Secret Story’ ha anunciado su ruptura a través de sus redes sociales con un contundente mensaje dirigido a la propia Cristina, que ha conseguido descolocar a sus seguidores: “Si mi presencia molesta, yo prefiero quitar las molestias. Estoy en el hotel desde ayer, NO POR MI DECISIÓN. Que quede claro”.

“Yo tengo que aguantar que no se me conteste ni siquiera al móvil. Y si lo hace es solo para decirme de no volver a casa cuando era lo que yo más quería. No tiene tiempo para contestarme pero para escribir un tuit diciendo que se siente sola sí tiene tiempo”, continúa el mensaje de Onestini. “Me duele mucho esto y no me lo merezco”.

“Basta de mentiras. Ayer hablamos y hemos decidido que así no se puede seguir. Que cada uno siga su camino y lo que hagamos por separado”, anuncia el italiano.

Una ruptura que pilla por sorpresa a los seguidores de la pareja y de la cual, por el momento, no ha querido pronunciarse Cristina Porta.