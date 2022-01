Cristina Porta y Luca Onestini... ¿vetados en Telecinco?

Cristina Porta, finalista de la primera edición de ‘Secret Story’, y novia del ganador, Luca Onestini, ha estallado en las redes sociales contra el programa que la ha convertido en famosa. La periodista catalana no puede creer que la productora del reality no solo no haya contado con la pareja para comentar en plató el reality del que ambos han sido protagonistas. Contra todo pronóstico, la productora no ha contado con ninguno de los ex concursantes Vips para su edición de anónimos y ha renovado por completo el plantel de colaboradores fichando a Mario Vaquerizo o Bibiana Fernández, entre otros.

A pesar de la campaña realizada por los fans de Cristina Porta en redes sociales para convertirla en colaboradora de Telecinco, sus súplicas no sólo han sido desoídas por la cúpula del programa, sino que ahora descubre que se ha dado orden a los nuevos concursantes de evitar pronunciar los nombres de los ex concursantes famosos dentro de la casa.

La novia de Luca Onestini ha estallado tras escuchar un comentario de las gemelas Laila y Nissy sobre la ‘falsa carpeta’ de Luca y Cristina, que les convirtió en los favoritos de la audiencia y vencedores del reality. Acostumbrada a recibir críticas ha sido un comentario de otro de los concursantes, Colchero, el que ha desatado su indignación, al dar a entender que está prohibido nombrarlos: “No se pueden decir esos nombres”- recriminaba el concursante a las gemelas ,haciéndolas callar.

Tras escuchar este comentario en la casa y las críticas que ha desatado entre sus seguidores, que lo ven como un veto, Cristina Porta ha publicado un tuit en el que muestra su enfado y decepción con los responsables del formato.

De la opinión de esta señora no voy a hablar pq la actitud de las hermanas ya me parecía lamentable. Pero que “NO SE PUEDEN DECIR ESOS NOMBRES”? (Del ganador y de la 2a finalista de SS). Es increíble q nos tratéis así, como si hubiera q borrarnos cuando nos hemos dejado la piel. https://t.co/t7UeZHVdRT — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) January 17, 2022

“De la opinión de esta señora no voy a hablar porque la actitud de las hermanas ya me parecía lamentable. Pero que ‘¿qué no se pueden decir esos nombres, del ganador y de la segunda finalista de ‘Secret Story’? Es increíble que nos tratéis así, como si hubiera que borrarnos cuando nos hemos dejado la piel”, ha dicho sin ocultar la tristeza que le provoca escuchar este comentario.

Desde el programa nadie se ha hecho eco de sus palabras, ni para confirmar o desmentir el supuesto veto, y la polémica crece en Twitter: ¿Es cierto que se ha prohibido que se nombre a los ex concursantes vips del reality en la nueva edición como da a entender Colchero?. Pero, mientras Cristina insinúa que hay una conspiración contra ella, su novio, Luca Onestini, prefiere no entrar en polémicas con la cadena que le ha convertido a él y a su hermano en estrellas.