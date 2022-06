La reflexión de un programa catalán sobre la Champions del Real Madrid que se ha vuelto viral: “Habría incendios...”

La conquista de la décimo cuarta Champions League por parte del Real Madrid ha escocido mucho en Barcelona y más tras una temporada para olvidar de los culés. Por ello desde muchos medios catalanes se ha tratado de minimizar el doblete blanco argumentando un pésimo juego y una gran dosis de suerte. Prueba de ello fue la reflexión del presentado de una tertulia que no ha tardado en volverse viral.

Los internautas no ha dudado en criticar y en ridiculizar en redes sociales con las palabras de Albert Lesán en su programa culé “Rondeando” de 8tv. «Ellos se conforman. Esta Champions en el Barça, habría incendios por todos lados… Estaríamos diciendo que han ganado la Champions jugando fatal, sin posesión… En el Madrid les da igual, ellos quieren ganar y coleccionar titulitos, les da lo mismo cómo jueguen, es las diferencia entre el Barça y el Madrid, a ellos sólo les sirve la victoria», afirmó.

El presentador confesó además que no puede explicar como ha podido protagonizar el Real Madrid la remontadas ante el PSG, chelsea y City, ni por supuesto el triunfo ante el Liverpool y lanza una curiosa afirmación sobre el tanto de Benzema: “Ya conseguimos que le anularan un gol... pero da igual. Estaba claro que ganarían esta Champions”.

Sus palabras corrieron como la pólvora en Twitter y las reacciones fueron inmediatas. “Pero este imbécil por casualidad sabe que lo que cuenta es que la pelotita entre o no. Dejad de joder que ya son 14, si 14″, “Habla un tipo cuyo equipo sigue celebrando un 0-4 en una Liga en la que quedó a 13 puntos del campeón. Si es que no tienen vergüenza”, “Coleccionar titulitos dice esta alma cándida” o “Lo de esta gente no es normal” son algunos de los comentarios que pueden leerse como respuesta a la reflexión del presentador.

"Si el Barça hubiera ganado esta Champions como el Madrid habría incendios..." @As_TomasRoncero @Rondeando8TV

OS VAIS A AHOGAR EN LA BILIS DE LA MALA LECHE:

DIME SI ALGUNA VEZ ALGUIEN HA ELIMINADO A:

INTER, PSG, CHELSEA, CITY(CON EL MEACOLONIAS) Y LIVERPOOL.

ABSOLUTAMENTE NADIE — Paco Giménez (@gimnez_paco) May 31, 2022