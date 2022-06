Las declaraciones de un jugador Athletic antes de las Champions: “Que gane el Madrid, son españoles”

Hace una semana que el Real Madrid ganó la Champions y mientras los madridistas siguen celebrando hoy sábado la victoria contra el Liverpool que coronó una competición increíble e inolvidable, los antimadridistas siguen dando vueltas a cómo hizo el Real Madrid para superar tantas adversidades y darle la vuelta a todas las eliminatorias. La última consigna es que el campeón de Europa no fue el mejor equipo del torneo. Con eso, los críticos quieren desacreditar la victora, pese a que en el mundo del fútbol se ve con admiración lo que hizo el grupo de Ancelotti.

Koke, centrocampista del Atlético de Madrid ha hablado del valor de la victoria blanca y de si fue justa:2 Claro que fue justo, el Real Madrid ha hecho una Champions espectacular. Eliminó a los más grandes, más allá de las remontadas. Hasta que no pita el final el árbitro no acaba el partido y si han ganado es porque lo merecen. Son justos ganadores y da igual hacerlo de una forma u otra porque por lo que te recuerdan al final es por ganar”, ha asegurado una semana después.

Pero es que antes del partido del sabado 28 de mayo, el jugador del Athletic Asier Villalibre iba con el Real Madrid en la final de la Champions de la semana pasada. “La verdad es que prefiero que gane el Real Madrid porque me parece que ha hecho una Champions increíble, algo que no tiene sentido y me gustaría que ganase, Encima al final son españoles, son de aquí, prefiero que gane un equipo de aquí a uno de Inglaterra”, asegura cuando le preguntaron que se mojara de verdad acerca de sus preferencias sobre el partido del sábado pasado.

Las palabras de Villalibre han empezado ahora a correr por internet y a levantar la consabida polémica por una razón: el futbolista es sincero y reconoce que prefiere que gane un equipo que le pilla más cerca que un rival que juega en Inglaterra. Han sido varias la reacciones de los dos lados enfrentados. Están los que piensan que un jugador del Athletic no debería ir con los equipos españoles y los que aseguran que es lo más normal del mundo.

Pero lo que dejan claro las palabras del jugador del Athletic es que los profesionales del fútbol viven su profesión con menos radicalismo y mucho más sentido común y serenidad que los aficionados y que, principalmente, las redes sociales.