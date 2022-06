¿Por qué sólo ficha el Real Madrid en este mercado?

El Real Madrid despide el lunes por la mañana con honores a Marcelo, el jugador de la historia del club blanco que más títulos tiene y que se marcha con cinco Copas de Europa en su historial. Después de su emocionante adiós en la celebración de la Decimocuarta, el club le hace hoy una despedida institucional y el martes presentará a Tchouameni, el gran fichaje del verano, que llega al club después de Rüdiger. Dos jugadores de alto nivel que ya forman parte de la plantilla blanca y que Ancelotti podrá tener a su disposición cuanto antes. Está por ver si llega un delantero o se confía en los de la casa mientras se busca aligerar la plantilla de futbolistas con contrato y sin minutos el curso pasado. No se para en las oficinas del campeón de LaLiga y de la Champions y que ya es el club que más adelantado va en la competición de los fichajes de verano. Se supone que son sus rivales los que se tienen que reforzar para darle caza la próxima temporada, pero ni Barcelona ni Atlético ni Sevilla han empezado a moverse.

La ventaja del Real Madrid es que tiene un plan trazado y que tiene dinero para afrontar fichajes como el del centrocampista francés, al que también deseaba el PSG y todos sabemos ya lo que eso significa. El club blanco se ha ganado el «lujo» de poder fichar sin tener que vender como sea a futbolistas. Por eso, aficionados del Barcelona se han levantado contra el fichaje de Tchouameni mientras intentan creerse que esta vez el club que preside Laporta sí va a poder hacer frente a un traspaso que tanto tiempo llevan anunciando. Lewandowski es el nombre que se lleva manejando desde el día en el que acabó la temporada en Alemania, pero nunca se dan dos pasos seguidos hacia delante: «Tiene contrato con nosotros hasta 2023 y estamos muy contentos de que siga aquí. Creo que a partir de ahora las cosas se calmarán. Sabemos lo que tenemos con él y él sabe lo que tiene aquí. Hablamos de sus declaraciones públicas y de que todos tendríamos que calmarnos», aseguró Hasan Salihamidic, director deportivo del Bayern en el «Bild». El delantero polaco no puede decir más veces que se puede ir, el Barcelona no puede dar a entender de más maneras que quiere ficharlo y sin embargo, el Real Madrid ya tiene dos futbolistas nuevos y en el Camp Nou siguen viendo el tiempo pasar. No es que sean prudentes, es que van despacio porque no pueden ir de otra manera.

Se espera a que De Jong sea traspasado al Manchester United. Al centrocampista le preguntaron si iba a cambiar el calor de la playa catalana por el frío inglés y entre risas contestó que no podía decir nada. Pero antes lo negaba. El Barcelona está atado a la espera de salidas o movimientos económicos institucionales para poder hacer algún movimiento.

El Madrid ficha, el Barcelona quiere y no puede y el Atlético se mantiene en un discreto segundo plano, mientras vuelven jugadores cedidos como Saúl y Morata. Tampoco hay movimiento en el Sevilla, donde se espera la mano de Monchi para dar un salto de calidad a un equipo que se quedó secó en el momento de la verdad del curso. Desde Luis Suárez a Sarabia son los nombres que aseguran que están en la agenda del director deportivo más famoso del país.

La lentitud por la escasez de dinero con la que se mueve el fútbol español contrasta con los grandes de Europa. El City fue el más rápido para presentar a Haaland, el PSG va a hacer que todo gire en torno a Mbappé y el Liverpool está muy cerca de pagar 100 millones por Darwin Nuñez porque la derrota ante el Real Madrid en la final de la Champions ha provocado que se rasque el bolsillo. Son los clubes ingleses los que están dominando este principio del mercado. Y nadie duda de que lo van a hacer hasta el final.