La televisión catalana carga contra Guardiola para menospreciar al Real Madrid: “¡Tolili...!”

La conquista de la décimo cuarta Champions League por parte del Real Madrid ha escocido mucho en Barcelona y más tras una temporada para olvidar de los culés. Por ello desde muchos medios catalanes se ha tratado de minimizar el doblete blanco argumentando un pésimo juego y una gran dosis de suerte. Prueba de ello es la nueva reflexión en una tertulia deportiva en Cataluña que lleva semanas rabiando por el mismo asunto.

El programa ‘Rondeando’, del canal 8tv que emite para Cataluña, sorprendió con un nuevo discurso sobre la Champions de las remontadas del Real Madrid. El presentador Albert Lesan agarró el micrófono para soltar en un minuto todo lo que tenía dentro: “El Barça no te conformas ganando y jugando mal... como ha hecho este año el Real Madrid. Grandes remontadas con churros, con penaltis dudosos y con un Pep Guardiola que fue un tolili por no saber matar un partido dos minutos”, aseguró.

¿Cómo se llaman estos dos magos de la comunicación? pic.twitter.com/P3zRfu0gzR — Jorge (@quillobarrios) June 22, 2022

“Como le habíais metido tanta caña tras su partido contra el Atlético de Madrid... pues luego no se atrevió a matar el partido los dos minutos que le quedaban. Porque sino, el Madrid no hubiera ganado esta Champions. Lo siento mucho. La ha ganado así, de una manera que me daría vergüenza si la hubiera ganado el Barça”, finalizó.

Las mofas tras su “profunda reflexión” inundan Twitter. “La rabia les desborda”, “Tolili y Tolele” o “¿El objetivo de futbol no es ganar?” son algunos de los comentarios que pueden leerse en la red del pajarito.

No. El objetivo del fútbol es reírse de los antimadridistas. — Jorge (@quillobarrios) June 22, 2022

Pero está no es la primera vez que las reflexiones de Lesán incendia las redes sociales. El pasado 1 de junio ya fue trending topic por su análisis del triunfo merengue.

Los internautas no dudaron entonces en criticar y en ridiculizar en redes sociales con las palabras de Albert Lesán en su programa culé “Rondeando” de 8tv. «Ellos se conforman. Esta Champions en el Barça, habría incendios por todos lados… Estaríamos diciendo que han ganado la Champions jugando fatal, sin posesión… En el Madrid les da igual, ellos quieren ganar y coleccionar titulitos, les da lo mismo cómo jueguen, es las diferencia entre el Barça y el Madrid, a ellos sólo les sirve la victoria», afirmó.

El presentador confesó además que no puede explicar como ha podido protagonizar el Real Madrid la remontadas ante el PSG, chelsea y City, ni por supuesto el triunfo ante el Liverpool y lanza una curiosa afirmación sobre el tanto de Benzema: “Ya conseguimos que le anularan un gol... pero da igual. Estaba claro que ganarían esta Champions”.

Sus palabras corrieron como la pólvora en Twitter y las reacciones fueron inmediatas. “Pero este imbécil por casualidad sabe que lo que cuenta es que la pelotita entre o no. Dejad de joder que ya son 14, si 14″, “Habla un tipo cuyo equipo sigue celebrando un 0-4 en una Liga en la que quedó a 13 puntos del campeón. Si es que no tienen vergüenza”, “Coleccionar titulitos dice esta alma cándida” o “Lo de esta gente no es normal” son algunos de los comentarios que pueden leerse como respuesta a la reflexión del presentador.