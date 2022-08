Los sobresalientes y el suspenso del Real Madrid tras ganar al Celta en LaLiga

El Real Madrid sumó su segunda victoria en su segundo partido de LaLiga con un contundente resultado 1-4, que quizá engañe un poco acerca del partido. Todo fue bien en cuanto Modric encontró la llave para cambiar el choque

Sobresaliente: Modric.

El croata metió un golazo soberbio desde fuera del área a la esquina de la portería. El portero ni se movió, derrotado en cuanto vio salir la pelota de la bota del genial futbolista croata. En un centro del campo lleno de futbolistas de trabajo y entrega, Modric puso la distinción para conducir a los suyos hacia la victoria. No se sabe si el Madrid echará de menos a Casemiro, pero sí que va a lamentar cuando no esté Modric. “Es muy importante ganar en un campo donde siempre nos cuesta y donde siempre nos lo ponen difícil, pero hoy creo que hemos hecho muy buen partido, sobre todo en el segundo tiempo y al final del primero. Es una victoria muy importante, ahora tenemos que seguir”, dijo Modric en declaraciones a DAZN. Cuando fue sustituido se llevó el aplauso del público. “Es una cosa muy bonita, me pone muy contento cuando la gente te reconoce así en otros estadios. Doy las gracias a la gente por aplaudirme”, comentó.

Sobresaliente: Vinicius

Si hay problemas y se necesitan soluciones urgentes, balones a Vinicius. El brasileño es el recurso cuando no hay fluidez, como ocurrió en la primera parte en Balaídos, pero también cuando hay espacio para correr y se puede llegar con dos toques al área contraria. Así nació el tercer tanto, que lo culminó el brasileño con inteligencia cuando se plantó solo ante el portero rival. El Vinicius del pasado hubiese dudado, el de ahora, la estrella, el decisivo, regateó con firmeza y con una facilidad que asusta.

Bien: Tchouameni

Era el gran dia de prueba para el centrocampista francés, que tenía que medirse en el puesto de Casemiro, que todo indica que lo va a ocupar más que nadie durante esta temporada. Defensivamente se parece mucho a él, explicó Ancelotti y según el mensaje que envió ayer el entrenador italiano dándole la titularidad es el elegido. Empezó muy tímido, como ocurre en estos casos, sin querer cometer errores, pero terminó bien, con buen ritmo y saliendo con velocidad y fuerza en la jugada en la que Valverde metió el cuarto gol del Real Madrid.

Supenso: Hazard

No tiene suerte el belga. No fue titular, pero tuvo minutos con el partido decidido. Apenas pudo mostrar nada hasta que el colegiado señaló otro penalti para el Real Madrid y Hazard le pidió a Benzema si podía tirarlo. Un gol siempre da confianza a los futbolistas porque les engorda las estadísticas y luego nadie recuerda cómo se marcó. El francés, en plan capitán, mirando por el equipo y como ya había marcado antes, le dio la pelota. Pero falló.

“Benzema ha tenido un bonito gesto al darle la pelota a Hazard”, aseguró después Ancelotti. “Edén está volviendo, poco a poca, ya encara”, continuó el entrenador, que ha asegurado que tendrá más minutos, pero aún no se los da. Valverde le ofrece equilibrio y seguridad y no hay tiempo en el Madrid para esperar a nadie