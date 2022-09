Real Madrid-Betis: el Bernabéu se enamora de Tchouameni

Dice Ancelotti que las variantes que tiene en el centro del campo le permiten cambiar el signo de los partidos. Se demostró ante el Espanyol, cuando Camavinga se unió a Tchouameni para dominar un encuentro que se había convertido en una pelea de ida y vuelta. Y se volvió a demostrar ante el Betis con la entrada de Valverde y su asistencia a Rodrygo nada más aparecer. «La plantilla está enchufada. No pasa nada si juegan menos y lo entienden. Valverde, por ejemplo, ha entrado 20 minutos y ha sido decisivo. No es tanto el cuánto como el cómo lo aprovechas», insistía el técnico del Real Madrid después de la cuarta victoria consecutiva en Liga.

Su equipo no acertaba en el último paso y lo hizo Valverde nada más entrar desde el banquillo, un lugar en el que no suele empezar últimamente. Pero tiene muchas armas el equipo blanco en el medio y se pudo comprobar en el estreno en el Bernabéu. El técnico utilizó frente al Betis a sus seis centrocampistas, tres al principio y los otros tres dentro de los cinco cambios. «Es casi imposible hacer una alineación y complicado dejar fuera a Valverde y Kroos, que podrían jugar en cualquier equipo del mundo», se sinceraba Ancelotti, que a ellos dos y a Ceballos los utilizó en la segunda mitad. Todo el partido jugó Tchouameni, en el que era su estreno con la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu. El francés parece que lleva toda la vida en el Madrid y además de ser elegido el MVP del choque ante el Betis, se llevó la ovación del público cada vez que recuperaba un balón. Es un tipo de futbolista que gusta al espectador de Chamartín y que ha ocupado sin inmutarse el hueco que dejó Casemiro. «Es el hombre del equilibrio y lo está haciendo muy bien. Tiene todavía que conocer mejor a sus compañeros y que ellos le conozcan a él. Ya es importante y lo será más», comentaba Emilio Butragueño sobre el francés.

Él es el que sujeta ahora mismo al Madrid en el centro del campo, mientras van pasando por su lado los otros cinco centrocampistas. Parece que Modric y Kroos ya no tendrán que jugarlo todo y lo entienden. «No cuesta nada convencerlos, son muy humildes e inteligentes. Saben que son importantes aunque no jueguen siempre y son ejemplo para los demás. Gestionar eso es lo más fácil que he tenido en mi carrera», cerraba Ancelotti.

«El aprendizaje de Rodrygo ha finalizado»

«Es un delantero especial, porque puede jugar en todas las posiciones. Es rápido, inteligente sin balón y eficaz en el uno contra uno. Su aprendizaje a terminado y ya es un jugador a todos los efectos del Real Madrid», resumía Ancelotti sobre Rodrygo Goes, que este sábado fue titular y marcó el gol del triunfo. En el partido anterior, desde el banquillo, apareció para dar la asistencia definitiva a Benzema Ese papel de revulsivo era el suyo el curso pasado, pero ahora está preparado también para empezar desde el principio. El brasileño fue uno de los protagonistas del regreso al Santiago Bernabéu del campeón de Liga y Champions 109 días después. Se estrenaba el nuevo césped y el equipo ofreció antes del choque a su afición la 14ª Champions y la 5ª Supercopa de Europa.