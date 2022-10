Ancelotti, rotundo: “Yo no llamo a seleccionadores”

El Real Madrid vuelve a LaLiga tras el pequeño descanso por los partidos de selecciones. El equipo de Ancelotti quiere seguir con su racha de encuentros sin perder desde que empezó la temporada. Recibe a Osasuna, que ha empezado muy bien el curso, sin Modric, con sobrecarga tras los encuentros internacionales, pero con Karim Benzema: “Está muy bien, empezará mañana el partido. Su condición física es muy buena. Le veo muy bien. Va a jugar”, ha dicho el entrenador italiano antes del encuentro del domingo. Karim faltó en los últimos partidos, pero el equipo blanco encontró en Rodrygo antes que en Hazard, un delantero de garantías. Benzema sabe ya que es intocable,pero no indispensable: “No ha marcado en los últimos partidos porque no ha jugado”, ha dicho Ancelotti del francés. No veo nada raro en Karim. Está muy bien, ha entrenado muy bien. Karim está como siempre. Veremos después de este período que no ha jugado si vemos al de siempre, que es un jugador espectacular”, ha continuado. También ha confirmado que Modric puede estar el próximo fin de semana contra el Getafe: “Está muy justo para el miércoles. Empezará a entrenar para el lunes, a ver cómo está y sino ya llegará a LaLiga.

En este parón de selecciones se ha sabido que el Barcelona llamó a seleccionadores para que cuidasen a sus futbolistas, después de la plaga de lesiones que ha tenido. A Ancelotti le han preguntado si él hace lo mismo: “Yo no llamo a los seleccionadores, me llaman ellos. Durante el periodo de selecciones yo no voy a llamar a los seleccionadores. Hablo con ellos antes para informar de estados, pero durante la concentración no hablo”, ha confirmado el italiano. En el Barcelona sí que llaman: “. Llamamos al seleccionador de cada jugador para contrarrestar las cargas, pero es fútbol y se han lesionado”, decía el viernes Xavi.

Aunque actúan de manera distinta, los dos piensan parecido del calendario tan apretado: “E.l problema del fútbol es el calendario. Las instituciones tienen que trabajar juntos para arreglar esto”. Octubre es una maratón: “Es un momento importante, con muchos partidos en poco tiempo. Liga, Champions... Tenemos que pensar que rotar sería importante, porque jugamos cada tres días. Todos darán y meterán su calidad y compromiso”.

El entrenador sabe que es un momento complicado. Éste y después del Mundial: “Vamos a ver cómo gestionamos esto. Igual hasta mediados de enero no jugamos con los mundialistas y jugamos solo con los jugadores que se queden aquí en Valdebebas. Creo que hay que darles descanso y luego a lo mejor una pretemporada, vamos a ver”, ha asegurado el entrenador.