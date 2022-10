Los aprobados y los tres suspensos del Real Madrid tras empatar contra Osasuna

El Real Madrid lo intentó con más rabia que claridad en los últimos minutos del partido de LaLiga contra Osasuna. Con muchos balones al área y buscando el remate de un desesperado Mariano. Pudo y mereció ganar, porque antes había tenido un penalti a favor de falló Benzema. Pero no fue un buen partido de los de Ancelotti, sin mordiente al principio y con precipitación después. Un equipo pequeño pero bien organizado le paró.

Vinicius 7: Aunque no tuvo su mejor día, el equipo le buscó continuamente como lo hace siempre porque es la mejor vía para romper defensas contrarias tan bien ordenadas como la de Osasuna en el Bernabéu. Es que ahora, incluso cuando falla, Vini acierta, como en el gol que abrió el partido, cuando quiso poner un balón en el área y se convirtió en una pelota con veneno que fue dentro.

Camavinga 7: Su mejor versión llega con el desorden y las prisas. Ahí se impone por su físico y porque es en esos momentos cuando tiene las cosas mucho más claras.

Carvajal 7: Siempre muestra personalidad y no dejó que Abde le hiciera daño, pese a que el joven extremo le buscó las cosquillas y le ganó algún duelo.

Rüdiger 6,5: Aunque Kike García es más listo en el gol, el defensa hizo un buen partido.

Kroos 6,5: Se encontró extrañamente solo en el centro del campo, porque sus dos acompañantes no estuvieron finos. Después fue sustituido.

Alaba 6,5: Quizá le falta contundencia, pero su versatilidad es un plus para el equipo. Sobre todo cuando necesita ir a la ataque

Mendy 6: Bien en defensa, como siempre, pero cuando hay que marcar un gol, Ancelotti le sustituye.

Rodrygo 6: Mejoró en la segunda mitad, con el equipo desordenado y pudiendo jugar más cerca del área.

Benzema 6: Volvió de su lesión y estuvo mejor que en sus primeros partido de esta temporada. Vio bien el partido, se movió y tuvo un remate de volea que si es gol, se cae el estadio. Pero luego falló el penalti. “Tiene que trabajar para los próximos partidos. Karim tiró los dos penaltis más importantes de la pasada temporada y los marcó. Es el mejor del equipo tirando los penaltis y seguirá tirándolo”, dijo Ancelotti.

Valverde 5: Más parado de lo habitual.

Militao 5: Sin tiempo para mucho.

Asensio 5: Puso muchos balones en el área al final.

Mariano 5: Hizo lo que sabe hacer.

Ceballos 4: Tiene un problema y es que juega cada partido como si fuera un examen y eso le obliga a muchos esfuerzos, a correr demasiado y a pensar menos, que es lo que de verdad hace bien. Además, cubre la baja de Modric y eso es una losa.

Tchouameni 4: Su primer borrón de una temporada excelente. El centrocampista no dio orden ni supo cómo afrontar el partido. Por eso fue sustituido.

Hazard: No jugó, pero Ancelotti no contó con él cuando necesitaba hombres de ataque. “Era un partido que necesitaba un delantero centro fuerte para ir de cabeza como Mariano, que tuvo la oportunidad de marcar de cabeza. No era un partido para la calidad de Hazard”, dijo el entrenador