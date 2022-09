Neymar provoca otro incendio en el PSG: “¿Mi relación con Mbappé?... Pufff”

Nuevo lío en el París Saint Germain. Por más que se empeñen desde la dirección y el cuerpo técnico en vender la paz y la conexión en su tridente estrella, nada más lejos de la realidad. Y prueba de ello es el nuevo incendio provocado por Neymar.

Después de su partido contra Ghana donde Brasil goleó 3-0 en partido amistoso, Neymar fue preguntado por los medios de comunicación sobre su relación actual con Kylian Mbappé en PSG, y el brasileño no dejó lugar a dudas. El hecho tuvo lugar en la zona mixta, donde el periodista le preguntó sobre Mbappé, pero Neymar no captó la pregunta y se la hizo repetir hasta que estalló al saber de qué se trataba. “No te entiendo…¿Kylian? Pufff No lo sé”, fue la respuesta a la relación con la estrella de PSG, mientras se abandonaba el recinto con gestos de desagrado.

-Periodista: ¿Cómo es tu relación con Mbappé?



-Neymar: ¿Kylian? Mhhhh. No sé. pic.twitter.com/9nJsF3PeR3 — Goles en Directo (@golesendir_) September 23, 2022

Estos días ya provocó un gran revuelo un informe que retrataba a Mbappé y su inquina hacia Messi y Neymar. Las cifras hablan por sí solas y muestran que en lo que va de Ligue 1: Messi le entregó cinco pases claves a Mbappé y tres a Neymar y que Ney le dio dos a Leo y tres al francés. Pero... ¿Y Mbappé? el informe es claro. ¡No les dio ningún pase clave a ninguno de los dos!. Sin embargo, estos datos son solo un detalle más de un enfrentamiento que viene de lejos.

Una guerra que dura demasiado tiempo

La pelea por el penalti en la goleada del PSG 5-2 ante el Montpellier , la vergonzosa actitud de Mbappé en el césped -que los medios galos atribuyen a problemas personales- y los “like” de Neymar a publicaciones agresivas contra Kylian Mbappé, en las que lo tildan como “dueño” del club, son apenas la punta del iceberg de una guerra que ya parece enquistada en el club parisino. Después del conflicto por el “penaltigate”, y la reunión posterior con el entrenador y los dirigentes, la convivencia dentro del campo entre Neymar y Mbappé parecía haber vuelto a la calma. Pero, ahora la reacción del brasileño vuelve a encender una polémica que dura meses.

Ya en la pretemporada, un vídeo de la indiferencia de Neymar a Mbappé corría como la pólvora en redes sociales abundando en la hipótesis de la pésima relación entre ambos. El polémico gesto transcurría en un entrenamiento del PSG en el que se ve a los jugadores. Durante un ejercicio, Mbappé parece extender sus brazos hacia Neymar para completarlo juntos, pero el brasileño ni lo mira. Por detrás surge Messi, a quien el brasileño sí toma de las manos para cumplir con la orden del preparador.

Neymar ha ignorado a Mbappé para esperar a Messi, me descojono.

pic.twitter.com/EqzM4zgKMx — Aʟʙᴇʀᴛᴏ (@AlberrtoRM) July 12, 2022

Todas estas claves junto a la última reacción de Neymar dejan a las claras lo que para los medios galos es un secreto a voces: ¡No se soportan!