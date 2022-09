El PSG ya ha ofrecido a Messi la renovación para evitar que vuelva al Barcelona

Leo Messi tiene que tomar una decisión importante. El argentino acaba contrato con el PSG el próximo verano y, ante el runrún de una posible vuelta al Camp Nou, su club actual no ha querido perder tiempo para presentarle una oferta de renovación. A sus 35 años, nunca ha escondido el deseo de retirarse en Argentina, pero también está la opción de Miami e incluso el ya citado reencuentro con el Barça. Según informa ‘El Larguero’ (Cadena SER), el conjunto parisino le ha ofrecido dos temporada más pero con las mismas condiciones actuales. Un posible escenario que, a priori, le obligaría a descartar una retirada a corto plazo. El siete veces Balón de Oro acabaría su vínculo con el PSG con 38 años.

El atacante percibe unos 30 millones limpios por temporada en el club parisino. Luis Campos, director deportivo del PSG, no escondió su deseo de renovar al argentino cuando hace unas semanas aseguró en RMC que estaba estudiando las condiciones para presentar una oferta al crack. La pregunta es clara: ¿Intentará Laporta impedir que Leo renueve con el PSG? “La etapa de Leo no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por cuestiones económicas. Tenemos una deuda moral con él en este sentido. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido en todos los campos. Esto es una aspiración. No hay nada hablado. Me siento corresponsable de este final. Creo que es un final provisional, creo que conseguiremos que esta aspiración sea una realidad”, afirmó el presidente del Barcelona en el pasado mes de julio.

El papel de Messi en el PSG es secundario comparado con el rol que tiene Mbappé. El francés ha conseguido que tanto Leo como Neymar sean sus escuderos en un sistema de juego donde el hombre más adelantado es él. No obstante, los números de Messi están creciendo de una manera sorprendente. Tras una primera temporada irregular y de adaptación a un nuevo proyecto, donde logró 11 goles y 15 asistencias en 36 encuentros, el ‘30′ ha mostrado que podía dar más y en estos primeros 11 partido ha logrado seis goles y ocho asistencias. Un bagaje que gusta y mucho a la afición parisina que ya no le volvió a pitar más después de aquella eliminación ante el Real Madrid, donde el único en librarse de las crítcias fue Mbappé tras sus dos exhibiciones contra el equipo blanco.