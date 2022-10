El Real Madrid gana un importante bonus tras las eliminaciones de Barcelona, Sevilla y Atlético

El Real Madrid está de enhorabuena. Es el único equipo español que sigue vivo en la Champions League, pero además también cuenta con otra buena noticia: ha recibido 4,7 millones de euros tras las eliminaciones de Atlético, Barcelona y Sevilla, aparte también tienen la opción de recibir tres millones de euros de euros en premios que la UEFA reparte debido al market pool. La UEFA paga a los equipos de la Champions una bolsa a repartir entre los clubes que representan a un país. Los baremos a tener en cuenta son los puestos definidos en la la clasificación en la liga nacional y los partidos jugados en esta edición de la Champions.

👔 @MrAncelotti: "Se aprende más de una derrota que de 10 victorias seguidas".#UCL pic.twitter.com/xCH8pScmci — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2022

Estas cantidades en común que se reparten los equipos españoles se sitúan en 56 millones. El Madrid ya se ha asegurado 8,6 millones de euros y ahora están a la espera de llegar a la final para así obtener otros 3,1 millones de euros más. No hay que olvidar que las ganancias del Madrid ascienden a casi 60 millones de euros esta temporada en la Champions. 36 millones, de manera aproximada, es el bonus que se le asigna al Madrid por los resultados de los últimos 10 años, el cual va vinculado a su palmarés histórico. También hay que sumarle un fijo de 15,64 millones de euros que se lleva cada participante en la fase de grupos y los 9,33 millones de euros por pasar la liguilla. Las victorias se pagan a 2,8 M€ y los empates a 930.000 euros. En otras palabras, el único mal que le supuso a nivel extradeportivo al Real Madrid la derrota ante el Leipzig fue el de no sumar ningún bonus económico. “No me enfado, es una derrota, sí, nos molesta, pero no nos hace mucho daño. Teníamos otra oportunidad de ser primeros en el próximo partido en casa. Tenía que llegar y ha llegado hoy. Estamos en un momento de la temporada en el que no se puede mirar atrás. No puedo ser crítico con un equipo que lo ha hecho muy bien hasta ahora”, dijo Ancelotti. El fútbol español no pasa por su mejor momento. De hecho, nunca había ocurrido que solamente hubiese un equipo español en octavos, al menos en el actual formato de la Champions. Premio para el campeón y castigo para el resto de equipos.