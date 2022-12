Una pretemporada para recuperar a Benzema

Karim Benzema es el actual Balón de Oro, el futbolista decisivo para que el Real Madrid acabara ganando la temporada pasada la Liga y la Copa de Europa, pero este curso está resultando muy diferente para él. Y el objetivo para Carlo Ancelotti en esta segunda parte de la temporada es recuperarlo para que el Real Madrid pueda repetir los éxitos que consiguió la pasada campaña.

Las lesiones apenas le han dejado disfrutar de la primera parte de la temporada. El pasado 2 de noviembre disputo su último partido con el Real Madrid, unos minutos en la segunda parte contra el débil Celtic de Glasgow en el último partido de la fase de grupos de la Champions.

El francés se ha perdido once partidos en el primer tramo de la temporada, donde su objetivo principal parecía ser llegar en perfectas condiciones al Mundial, lo que terminó resultando un desastre para el delantero francés. Una lesión muscular hizo que el seleccionador galo, Didier Deschamps, lo devolviera a España antes del comienzo del campeonato. A pesar de que se recuperó y de que no había sido sustituido en la lista, no volvió a reclamarlo para los partidos decisivos.

La prueba de la recuperación de Karim es que ha disputado los últimos amistosos que ha jugado el Real Madrid para que los futbolistas que no estaban en el Mundial pudieran mantener la forma. El último de ellos, esta semana contra el Getafe.

La temporada de Karim no está siendo la mejor, aunque ha marcado seis goles en los doce partidos que ha jugado, pero siempre ha contado con la defensa de su entrenador. Ancelotti ha dado la cara por él cuando se dudaba de su compromiso con el club madridista y se le acusaba de pensar más en el Mundial.

«Los que dicen que se ha borrado no me lo creo, es una tontería. Ha tenido un problema, no ha sido grave, no ha parado, ha entrenado de forma individual y las sensaciones no son buenas. El primer perjudicado es Karim que acude a un Mundial como Balón de Oro con pocos minutos en las piernas», decía el entrenador italiano en los primeros días de noviembre.

Las lesiones de Benzema durante el curso han sido todas musculares, aunque no siempre se han detectado como lesiones. En otras ocasiones, el club ha hablado de fatiga muscular para explicar su ausencia de varias convocatorias del primer equipo.

Lejos quedan los 44 goles que marcó la temporada pasada en 46 partidos. Solo se perdió nueve encuentros por lesión en todo el curso y uno más por decisión de Carlo Ancelotti, que le dio descanso contra el Atlético de Madrid cuando el equipo madridista ya era campeón de Liga y se preparaba también para ganar la Liga de Campeones en París ante el Liverpool.

Benzema ha cumplido ya los 35 años, lo hizo el día 19, justo un día después del final del Mundial, pero su rendimiento aún no ha comenzado a notar el peso de la edad. Ancelotti espera que la pretemporada que ha hecho desde que completó la recuperación le sirva para dar lo mejor de sí en el tramo decisivo del curso. Tiene, además, la motivación de querer demostrar a Deschamps que se ha equivocado al no contar con él durante el Mundial.

Ancelotti y el Real Madrid quieren que vuelva a ser igual de decisivo que el curso anterior y si para eso tiene que dosificarlo está convencido de que no habrá problema. El delantero francés solo tiene un recambio específico en la plantilla, Mariano, aunque nunca ha contado mucho para Ancelotti ni tampoco para los anteriores entrenadores.

El delantero hispanodominicano ha jugado solo cuatro de los 21 partidos que ha disputado el Real Madrid en este curso. Y en ninguno de ellos ha jugado más de once minutos. Ancelotti siempre ha preferido situar a Rodrygo en el ataque en ausencia de Karim. Aunque el brasileño solo ha marcado cuatro goles esta temporada, en la que solo se ha perdido dos partidos.

Por eso Benzema es tan necesario para el Real Madrid. Y por eso Ancelotti hace todos los esfuerzos para que esté en las mejores condiciones para afrontar la fase final del curso en la que el Real Madrid se juega los títulos. La temporada pasada marcó diez goles en la Champions a partir de octavos. Ese es el Karim que esperan.